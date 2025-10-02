بورشه تطلق أيقونتها Cayenne الكهربائية بقوة 1000 حصان.. شاهدها

أكبر تخفيض في 2025| مواصفات نيسان نافارا التي فقدت مليون جنيه من سعرها

شتوتجارت - (د ب أ):

كشفت شركة بورشه النقاب عن أيقونتها Cayenne الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الطرق الوعرة الكبيرة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Cayenne الجديدة تعتمد على سواعد محركات تزأر بقوة تصل إلى 735 كيلووات/1000 حصان، وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في زمن يقل عن 3 ثوان.

وتم تزويد السيارة الكهربائية ببطارية بسعة 113 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 600 كلم، ويتم شحنها بقدرة تصل إلى 400 كيلووات.

قمرة قيادة جديدة كليا

وتتألق المقصورة الداخلية بقُمرة قيادة جديدة كليا، والتي تشتمل على شاشة لمسية كبيرة تمتد حتى الراكب الأمامي، والتي تمثل أكبر مساحة عرض في سيارة بورشه حتى الآن.

وتتيح الشاشة تشغيل مجموعة متنوعة من التطبيقات الجديدة، بما في ذلك تطبيقات من طرف ثالث، والتي يمكنها أيضا تحويل سيارة Cayenen إلى "صندوق موسيقى" أو "وحدة تحكم ألعاب".

ولأول مرة في سيارة بورشه رياضية متعددة الأغراض (SUV) يتوفر هيكل نشط مزود بمخمدات هيدروليكية كبديل لنظام التعليق الهوائي.