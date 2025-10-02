بفارق 29 ألف جنيه.. تشتري "رينو تاليانت" أم "بروتون ساجا" موديل 2026

أكبر تخفيض في 2025| مواصفات نيسان نافارا التي فقدت مليون جنيه من سعرها

خلال 24 ساعة.. تراجع أسعار 7 سيارات جديدة في مصر حتى 400 ألف جنيه

قبل أيام، قدمت شركة عز العرب السويدي، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، موديل 2026 من السيارة "ساجا" Saga فيس ليفت السيدان الصغيرة المجمعة محليا.

وبحسب المعلن من الوكيل الرسمي للعلامة الماليزية في مصر، فقد حافظت بروتون ساجا الجديدة على أسعارها دون زيادة أو نقصان مقارنة بأسعار موديل 2025، إذ تقدم بفئة واحدة بـ670 ألف جنيه.

وبعد الإعلان عن أسعار موديل 2026، أصبحت بروتون ساجا في مواجهة مباشرة مع السيارة رينو تاليانت موديل 2026 التي تقدم بأسعار رسمية تبدأ من 699 ألف جنيه وحتى 799 ألف جنيه.

في التقرير الآتي مقارنة تفصيلية لمواصفات "بروتون ساجا" ومنافستها الأقرب "رينو تاليانت":

المواصفات الفنية

تعتمد بروتون ساجا على محرك سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصانًا وعزم 120 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات أو يدوي، وتستهلك في المتوسط نحو 6 لترات لكل 100 كم.

بينما تقدم رينو تاليانت خيارات محرك أكثر تنوعًا، أبرزها محرك 1.0 لتر تيربو بقوة تصل إلى 100 حصان وعزم أكبر يصل حتى 170 نيوتن.متر، ما يمنحها أداءً أفضل في التسارع، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ نحو 7.5 لتر لكل 100 كم في الفئات الأعلى.

المساحات والراحة

يبلغ طول بروتون ساجا الإجمالي 4,200 ملم، عرضها 1,600 ملم، وارتفاعها 1,500 ملم مع خلوص أرضي يبلغ 171 ملم، ما يوفر لها راحة في التنقل على الطرق المعبدة وغير المعبدة.

أما رينو تاليانت تتمتع بأبعاد أكبر قليلاً، حيث يبلغ طولها 4,396 ملم، عرضها 1,848 ملم، وارتفاعها 1,501 ملم. أما خلوصها الأرضي فيبلغ 161 ملم، مما يجعلها أقل ارتفاعًا مقارنة بساجا.

التجهيزات والتكنولوجيا

تقدم بروتون ساجات بالعديد من التجهيزات الأساسية مثل شاشة لمس 7 بوصة، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، كاميرا خلفية، ومفتاح ريموت مشفر. كما تدعم وسائل الترفيه مشغل CD/MP3 مع 4 سماعات، إضافة إلى مدخل USB وبلوتوث.

تأتي رينو تاليانت بشاشة لمس 8 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وعجلة قيادة من الجلد. كما تحتوي على كاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية.

أنظمة الأمان

تأتي بروتون ساجا مجهزة بأنظمة أمان أساسية مثل وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مساعد (ABS-EBD-BA)، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية.

في المقابل تضم رينو تاليانت أنظمة أمان متطورة تشمل 4 وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات.