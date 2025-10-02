تويوتا إيجيبت شريكا حصريا بعلامة لكزس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أكبر تخفيض في 2025| مواصفات نيسان نافارا التي فقدت مليون جنيه من سعرها

أعلنت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت (TEG) عن توقيع شراكة استراتيجية مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF)، لتصبح بموجبها الشريك الحصري للسيارات بعلامة لكزس، في فعاليات الدورة السادسة والأربعين من المهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية.

وتمثل هذه الخطوة، بحسب بيان، تعاونًا نوعيًا يجمع بين واحدة من العلامات العالمية الكبرى في صناعة السيارات، وواحد من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، بهدف دعم الفنون والثقافة وتعزيز مكانة مصر كمنارة للإبداع السينمائي.

وبموجب هذا التعاون الذي يهدف إلى الارتقاء بتجربة ضيوف المهرجات، ستوفر لكزس مصر،التابعة لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت، عدد من سيارات Lexus الفاخرة لنقل كبار الضيوف والمشاركين، بما يليق بمكانة المهرجان وسمعته الدولية.

شهد حفل توقيع الاتفاقية حضور كلّ من أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت، والفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى جانب ممثلين عن الطرفين، ما عكس أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية ودورها في دعم واحد من أبرز المهرجانات السينمائية بالمنطقة.

وقال أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت: "نحن فخورون للغاية بتجديد التزامنا تجاه دعم الفنون والثقافة في مصر من خلال هذا التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضاف منصف في كلمته على هامش مؤتمر توقيع الشراكة، أن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت نجحت عبر تاريخها الطويل في ترسيخ مكانتها ككيان مرادف للابتكار والتميز، كما رسخ المهرجان نفسه كأحد أعرق المهرجانات في المنطقة.

وشدد على سعادة مجموعة تويوتا بتوحيد مسيرتها مع مهرجان القاهرة السينمائي الذي يحظى بتاريخ عريق من خدمة المجتمع المصري ودعم القطاع الثقافي والذي يمثل جزءًا أصيلاً من هوية مصر الثقافية والفنية.

من جانبه قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن إدارة المهرجان تسعد وترحب بمجموعة شركات تويوتا إيجيبت كشريك حصري للسيارات في الدورة السادسة والأربعين من المهرجان.

وأضاف فهمي أن هذه الشراكة تمثل إضافة حقيقية للمهرجان وتؤكد أهمية تعاون المؤسسات العالمية مع الفعاليات الثقافية الكبرى في مصر.

وأردف أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نجح على مدار أكثر من أربعة عقود، في ترسيخ مكانته كأحد أهم المنصات السينمائية في المنطقة، وهو ما يجعل من هذه الشراكة خطوة تدعم استمرار نجاحه وتعزز حضوره على الساحة العالمية.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، يعد الأعرق في العالم العربي وإفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل (FIAPF) ضمن الفئة "A".

وعلى مدار مسيرته، رسخ المهرجان مكانته كمنصة عالمية رائدة لعرض أبرز العروض الأولى للأفلام الدولية والإقليمية، إلى جانب برامجه الصناعية وفعالياته الجماهيرية التي تحتفي بالإبداع السينمائي وتعزز التبادل الثقافي، وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز قوتها الناعمة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للإبداع الثقافي والفني.