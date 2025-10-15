إم جي HS هايبرد+ الهجينة الجديدة كليا تنطلق في الشرق الأوسط.. صور

انخفاض أسعار أرخص سيارات سكودا الجديدة في مصر حتى 150 ألف جنيه

دبي - (د ب أ):

أطلقت شركة "إم جي" سيارتها HS Hybrid+ الهجينة الـSUV الرياضية متعددة الأغراض الجديدة كليا في الشرق الأوسط، والتي تجمع بين الأداء الهجين المتطور والكفاءة العالية والتصميم اللافت.

تأتي السيارة HS Hybrid+ الجديدة مزودة بنظام هجين عالي الاستجابة يجمع محرك وقود مع مولد كهربائي قوي.

ويتكيف نظام توليد الحركة المتطور بذكاء ما بين وضعيتي القيادة الكهربائية وتلك المعتمدة على محرك الوقود، ما يوفر تسارعا سلسا وانخفاضا باستهلاك الوقود وانبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون.

ومع مدى سير يصل إلى 1287 كلم، فإنه يمنح حرية السفر لمسافات أطول مع مزيد من الثقة.

وتم تصميم السيارة HS Hybrid+ الهجينة للتفرد عن غيرها، وهي تتألق عبر شبكة أمامية سوداء جريئة مع إضافات كرومية وأضواء LED أمامية بنمط الخط النحيف وضوء خلفي متميز بشكل شريط عرضي وقضبان فضية اللون للسقف وجناح خلفي رياضي.

مقصورة داخلية واسعة

كما تتمتع السيارة بمقصورة داخلية واسعة ومتمحورة حول السائق، وهي تحوي لمسات راقية مع خيار المقاعد المدفّأة والتكييف الهوائي مزدوج المناطق ومقود متعدّد الوظائف.

وتتضمّن المقصورة أيضا لمسات تصميمية متميزة، شاملة مقبضا كريستالي النمط لأداة تبديل السرعات، مما يُضفي مستوى راقٍ من التفاصيل للبيئة العامّة المتمحورة حول السائق.

وكما هو الحال مع جميع طرازات "إم جي"، فإن التقنية تلعب دورا محوريا في السيارة HS Hybrid+ الهجينة؛ فنظام العرض الرقمي بالشاشات المزدوجة بحجم 27 بوصة (شاشات نظام المعلومات والترفيه ومعلومات السائق) يمنح الأناقة والعملانية على السواء، بينما تضمن مزايا الشحن اللاسلكي للهاتف الذكي والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية بقاء السائق متمتعا بالاتصال السلس.