بالصور.. كيا EV5 الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا في الأسواق

كتب : مصراوي

01:11 م 15/10/2025
سول. د ب أ

أعلنت شركة كيا عن إطلاق سيارتها EV5 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن ID.4.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها EV5 الكهربائية الجديدة تأتي بطول 4.61 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.75 متر، وتوفر أماكن لخمسة ركاب، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 566 و1650 لترا، إلى جانب 44 لترا إضافية في الصندوق الأمامي.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة EV5 على سواعد محرك كهربائي بقوة 160 كيلووات/218 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 165 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة ببطارية بسعة 81.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 530 كلم.

