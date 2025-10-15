50 ألف جنيه انخفاض بأسعار سكودا سوبيرب 2026 في مصر

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري للعلامة التشيكية سكودا في مصر، تخفيض أسعار سيارتها سوبيرب موديل 2026 الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم سكودا سوبيرب في السوق المصري بسعر رسمي 2.500.000 جنيه لفئة (Selection Suite) بتخفيض 50 ألف جنيه، بينما تأتي فئة (L&K) بسعر 2.900.000 جنيه والتي جاءت دون تغيير.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سوبيرب الجديدة:

تعتمد سوبيرب على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2000 سي سي، يولّد قوة تبلغ 190 حصانًا (140 كيلوواط) مع عزم دوران أقصى يصل إلي 320 نيوتن متر. ويقترن هذا المحرك بخزان وقود بسعة 66 لترًا، ما يمنح السيارة أداءً قويًا ومدى عمليًا يتناسب مع متطلبات القيادة اليومية والرحلات الطويلة.

تأتي سوبيرب بطول إجمالي يبلغ 4,912 مم وعرض 2,090 مم (مع المرايا)، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,481 مم، مع قاعدة عجلات واسعة بطول 2,841 مم تضمن ثباتاً مثالياً على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فتقدم السيارة راحة فائقة للركاب بفضل مساحة رأس أمامية تصل إلى 1,049 مم وخلفية تبلغ 986 مم، مع رحابة أكتاف تصل إلى 1,508 مم في الأمام و1,504 مم في الخلف.

تتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 7.8 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 244 كيلو متر/ساعة. ويكتمل الأداء الديناميكي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متطور DSG بسبع سرعات (DQ381) مع نظام دفع أمامي، بما يضمن تبديلًا سريعًا وسلسًا للتروس ويوفر استجابة عالية وسلاسة على مختلف الطرق.

تتميز “Škoda Superb 2025” بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة التي تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي ووسادة هوائية لركبة السائق مع إمكانية إلغاء وسادة الراكب الأمامي، بالإضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC)، ومساعد فرامل إلكتروميكانيكي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام متابعة انتباه السائق، إلى جانب مثبت سرعة إلكتروني مع محدد للسرعة.

وتنفرد فئة (Selection Suite) بوسائد جانبية أمامية مع ستائر هوائية ووسادة تفاعلية، بينما ترتقي فئة (L&K) بمستوى الحماية من خلال إضافة وسائد جانبية أمامية وخلفية مع ستائر ووسادة تفاعلية، فضلًا عن نظام إنذار متطور ضد السرقة مزود بمراقبة داخلية وصفارة إنذار احتياطية وحماية من السحب، بالإضافة إلى نظام تعليق متقدم DCC Plus بامتصاص صدمات مزدوج يمنح راحة أكبر وثباتًا أفضل على مختلف الطرق.

وفيما يتعلق بتجهيزات الرفاهية والتكنولوجيا، تأتي السيارة مزودة بنظام تكييف هواء ثلاثي المناطق مع وحدة تحكم خلفية، وشاشة عدادات رقمية (Virtual Cockpit)، إلى جانب دعم أنظمة الهواتف الذكية SmartLink CarPlay) و (Android Auto سلكيًا ولاسلكيًا، بالإضافة إلى ثمانية سماعات صوتية، وميزة الشحن اللاسلكي السريع مع التبريد النشط للهاتف.

كما تضم التجهيزات المشتركة بين الفئتين أيضًا الفرامل اليدوية الكهربائية مع نظام المساعدة على المرتفعات، وحساسات الركن الأمامية والخلفية، إلى جانب المرايا الخارجية الكهربائية المزودة بذاكرة ووظائف التدفئة والطي والتعتيم الأوتوماتيكي، فضلًا عن المرايا الداخلية ذاتية التعتيم المزودة بمنفذ USB، ونظام مساحات الزجاج الأمامي بحساس المطر والضوء.

و تتميز فئة (Selection Suite) بشاشة معلومات وترفيه قياس 10 بوصات وكاميرا خلفية ونظام تشغيل بدون مفتاح، بينما تأتي فئة (L&K) بمزايا أكثر تطورًا تشمل شاشة معلومات أكبر قياس 13 بوصة مزودة بنظام ملاحة متكامل، ونظام دخول وتشغيل متقدم باللمس مع SAFELOCK، إلى جانب نظام صوتي فاخر من CANTON، وكاميرا رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية على الزجاج (Head-up Display) لتجربة قيادة أكثر رفاهية وتطورًا.

وتحتوي المقصورة الداخلية لسيارة Škoda Superb على مجموعة متكاملة من التجهيزات التي تعزز من الراحة والرفاهية، تشمل: إضاءة داخلية محيطة مع إضاءة سفلية أمامية وخلفية، مقاعد كهربائية للسائق والراكب الأمامي مزودة بدعم قطني وخاصية التدفئة المستقلة، ونظام تهوية ومساج للمقاعد الأمامية مع خاصية الذاكرة. كما يتوفر عجلة قيادة جلدية رياضية متعددة الوظائف مزودة بذراع لتغيير السرعة، وقفل أمان كهربائي للأطفال، إلى جانب شمّاسات أمامية مزودة بمرايا مضيئة.

