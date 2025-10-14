فورد توقف إنتاج 5 طرز بسبب اضطراب توريد المكونات

ديربورن (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أوقفت إنتاج 5 طرز على الأقل بما فيها فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) الأعلى ربحية لدى الشركة، في أعقاب نشوب حريق في مصنع تابع لشركة رئيسية لتوريد الألومنيوم لمصانع فورد.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مذكرة داخلية لفورد القول إن الشركة علقت إنتاج سيارات إكبيدشن ولينكولن نافيجيتور في مصنع كنتاكي تراك لمدة أسبوع اعتبارا من بداية الأسبوع الحالي. وفي حين لم تكشف المذكرة عن سبب محدد لوقف الإنتاج قال مسؤول في نقابة يونايتد أوتو ووركرز لعمال السيارات في الولايات المتحدة لأعضاء النقابة إن اضطراب الإنتاج ناجم عن مشكلات تواجهها شركة توريد ألومنيوم بسبب حريق.