هل تمارس فولفو XC90 ضغطًا على هذه السيارات في مصر بعد تخفيض سعرها؟

قبل ساعات، أعلنت شركة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة فولفو السويدية في مصر، عن تخفيض سعر فولفو XC90 موديل 2025 بقيمة 340 ألف جنيه، وبذلك يصبح سعرها الجديد 4 ملايين و950 ألف جنيه بدلًا من أكثر من 5.2 مليون جنيه سابقًا.

تقدم فولفو XC90 في السوق المحلي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو هايبرد يولد قوة 250 حصانًا وعزم دوران 350 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع كلي ذكي.

وتوفر السيارة تجربة قيادة تجمع بين الأداء السلس والهدوء داخل المقصورة، مع استهلاك وقود اقتصادي بفضل النظام الهجين. وتتميز المقصورة بتصميم فاخر من الخشب الطبيعي والجلد الفاخر، إلى جانب شاشة وسطية عمودية مقاس 9 بوصات، ومكيف هواء ثلاثي المناطق، ومقاعد بسبعة مواضع توفر أقصى درجات الراحة للعائلة.

التحرك الجديد أعاد قد يعيد بحسب مراقبون ترتيب المنافسة في فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، وهي الفئة التي تضم طرازات من علامات مرموقة مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وأودي ولاند روفر.

أبرز المنافسين لفولفو XC90 في السوق المصري:

مرسيدس-بنز GLE 450 موديل 2025

السعر: المتوسط من 6.980.000 جنيه حتى 7.500.000 جنيه.

المحرك: 6 أسطوانات سعة 3.0 لتر تيربو بقوة 367 حصانًا وعزم 500 نيوتن متر.

التجهيزات: نظام دفع كلي 4MATIC، وتعليق نشط، ومقصورة فاخرة بتقنيات قيادة ذكية.

بي إم دبليو X5 xDrive40i موديل 2025

السعر: يبدأ من 7.100.000 جنيه إلى 8.750.000 جنيه.

المحرك: 6 أسطوانات تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 340 حصانًا وعزم 450 نيوتن متر.

الأداء: تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.7 ثوانٍ، مع أنظمة تحكم ديناميكي متطورة.

أودي Q7 موديل 2026

السعر: تبدأ من 5.250.000 جنيه إلى 5.750.000 جنيه

المحرك: 4 أسطوانات تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 265 حصانًا.

المزايا: تصميم عصري، مقصورة رقمية بالكامل، ونظام تعليق مريح متكيّف.