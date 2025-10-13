أرخص سيارة في العالم.. هل تقدم في مصر؟

هل تمارس فولفو XC90 ضغطًا على هذه السيارات في مصر بعد تخفيض سعرها؟

تعد سيارة تشانج لي نميكا ChangLi Nemica واحدة من أرخص السيارات في العالم بشكل عام وأرخص سيارة كهربائية جديدة بشكل خاص، والتي تقدم بسعر أقل من 1000 دولار أي نحو (47.500 جنيه مصري) تقريبًا وفقًا لسعر الصرف.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفاتها، هل يمكن أن تظهر هذه السيارة في السوق المصري قريبا؟.

مواصفات تشانج لي نميكا الفنية

-السعر المعلن للفئة الأساسية يبدأ من 930 دولار أمريكي تقريباً، أي ما يعادل 44 ألف و 315 جنيهاً مصرياً بحسب سعر الصرف الرسمي، بينما بعض الفئات الأعلى قد تكلّف حوالي 1,200 دولار للفئة ذات البطارية الأكبر الحجم.

-هيكلها الخارجي صغير جدًا: الطول حوالي 2.5 متر، العرض نحو 1.5 متر، والارتفاع تقريبًا 1.8 متر.

-الوزن الفارغ حوالي 323 كجم، وتستطيع حمل حمولة حتى 300 كجم -ركاب أو أمتعة- حسب الفئة

-السرعة القصوى، تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س فقط.

-مدى السير على شحنة بطارية واحدة يتراوح بين 40 إلى 100 كم حسب حجم البطارية وظروف الاستخدام.

-زمن الشحن الكامل يتراوح بين 7 إلى 10 ساعات حسب قدرة الشاحن وشروط التوصيل.

-التجهيزات داخل السيارة محدودة جدًا، وتشمل بعض الأساسيات مثل راديو، مخرج MP3، كاميرا خلفية أو أمامية حسب النسخة، زجاج يدوي، مقابض داخلية بسيطة، ولا توجد أنظمة أمان متقدمة كالوسائد الهوائية أو هيكل مقاوم للصدمات.

التحديات التي تعيق وصولها إلى السوق المصري

متطلبات الاعتماد والترخيص المحلي

بموجب قانون المرور المصري والاشتراطات الفنية، يجب أن تستوفي السيارة معايير الأمان والسلامة مثل أنظمة الفرامل، الوسائد الهوائية، اختبارات التصادم، لا تتوفر هذه التجهيزات في هذه السيارة مما يشكل عائقًا أمام اعتمادها رسميًا.

البطارية والشحن

مدى السير القصير وسرعة الشحن البطيئة يجعلها مناسبة للاستخدام داخل المدينة فقط، وليس للطرق السريعة أو السفر الطويل. 3.

السلامة والتشريعات

الاشتراطات القانونية في مصر غالبًا ما تتطلب وجود أنظمة سلامة أساسية مثل الفرامل الأمامية والخلفية، حزام الأمان لجميع المقاعد، وسائد هوائية، بالإضافة إلى معايير العزل والحماية. غياب هذه المعدات قد يمنع التسجيل والترخيص.