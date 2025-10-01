400 ألف جنيه تراجعًا بأسعار سيارات سمارت في مصر.. التفاصيل

أعلنت شركة عز العرب ستار، الوكيل الحصري لعلامة "سمارت" Smart التجارية في مصر، عن تعديل أسعار سيارات العلامة الكهربائية الفارهة في السوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي، فقد تراجعت أسعار سيارات سمارت المتاحة في مصر بقيم تتراوح بين 300.000 و400.000 جنيه مقارنة بالأسعار السابقة.

وتقدم عز العرب ستار سيارتين لعملاء السوق المحلي منذ تدشين العلامة رسميًا بمصر في يناير 2025؛ ويمكن الاطلاع على الأسعار والمواصفات من خلال الآتي.

سمارت #1

تقدم السيارة سمارت #1 في أكتوبر الجاري بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1.490.000 جنيه بدلًا من 1.890.000 جنيه للفئة Pure+، والفئة Pro+ سعرها أصبح 1.840.000 جنيه مقابل 2.140.000 جنيه سابقًا.

أما الفئة Premium الثالثة بات سعرها الجديد 1.990.000 جنيه بعد أن كانت تباع طوال الأشهر التسع السابقة بـ2.290.000 جنيه، فيما تراجع سعر الفئة Brabus الأعلى تجهيزًا إلى 2.140.000 جنيه مقارنة بـ2.440.000 جنيه.

تعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 268 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 343 نيوتن متر، مما يتيح تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.7 ثانية. وتتمتع السيارة بمدى قيادة يصل إلى 440 كيلومترًا، مع إمكانية شحن سريع من 10%-80% في 30 دقيقة باستخدام تيار مستمر.

سمارت #3

أقر الوكيل المحلي تخفيضًا ثابتًا على جميع فئات سمارت #3 بقيمة 300.000 جنيه، وبذلك يصبح سعر الفئة Pro+ القياسية 1.990.000 جنيه بدلًا من 2.290.000، والفئة Premium بـ2.190.000 جنيه مقابل 2.490.000 جنيه، والفئة Brabus بـ2.390.000 جنيه مقارنة بـ2.690.000 جنيه.

تتوفر سمارت #3 بنوعين من المحركات، الأولى تأتي بمحرك كهربائي خلفي بقوة 200 كيلوواط أي ما يعادل 272 حصان، تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال أقل من 7 ثوانٍ، توفر مدى قيادة يصل إلى 500 كم.

أما فئة Brabus الرياضية، تأتي مع نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين، لتوفر قوة إجمالية تصل إلى 315 كيلوواط أي ما يعادل 429 حصان، تسجل زمن تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط، مع مدى قيادة يبلغ 540 كم.

تأتي سمارت #3 بأبعاد تبلغ 4400 مم طولًا، 1844 مم عرضًا، و1556 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2785 مم.3

