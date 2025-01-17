تراجع صادرات "ستيلانتيس" للسيارات في الربع الأخير من 2024

أمستردام - (د ب أ):

أعلنت شركة "ستيلانتيس" متعددة الجنسيات لصناعة السيارات، أمس الخميس، تراجع صادراتها خلال الربع الرابع من العام 2024، بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 395ر1 مليون سيارة.

وفي أمريكا الشمالية، انخفضت الصادرات بنسبة 28%. وبلغت نسبة الانخفاض 6% في السوق التي يطلق عليها اسم "أوروبا الموسعة"، ولكن تم تسجيل قفزة بنسبة 12% في أمريكا الجنوبية، بحسب بيان.

وقالت الشركة إن المبادرات التي تهدف إلى تقليل المخزون الضخم، أثبتت نجاحها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مما ساعد في توضيح سبب الانخفاض العام في أعداد الشحنات.

وانخفضت الصادرات العالمية للشركة بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثالث.

وتشمل العلامات التجارية لشركة "ستيلانتيس"، "كرايسلر" و"سيتروين" و"دودج" و"فيات" و"جيب".