تسلا تطلق أيقونتها Model Y موديل 2025 الجديدة.. صور

بعد انضمام "سمارت".. 20 سيارة كهربائية متاحة بمصر حتى آلان

تكساس - (د ب أ):

أطلقت شركة تسلا أيقونتها الكهربائية Model Y الجديدة، التي تتوفر بموديلين، هما: RWD بنظام الدفع الخلفي و Longe Range AWD بنظام الدفع الرباعي مع مدى سير.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل RWD يتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر5 ثانية، بينما يتسارع الموديل Longe Range AWD في غضون 3ر4 ثانية فقط. وينطلق الموديلان بسرعة قصوى تبلغ 201 كلم/س.

ويبلغ مدى السير 466 كلم في الموديل RWD، ويصل إلى 551 كلم في الموديل Longe Range AWD.

وعلى الناحية التصميمية، تخطف السيارة الجديدة الأنظار إليها من خلال المقدمة الجديدة مع خطوط أكثر انسيابية وتصميم جديد لمصابيح الإضاءة مع الكشافات النحيفة وأشرطة الإضاءة الممتدة على المقدمة والمؤخرة، والتي تدمج توقيع الشركة.

وتتألق المقصورة الداخلية بملامح عصرية مع شاشة لمسية في وسط لوحة القيادة. وتظهر الشاشة بقياس 4ر15 بوصة، كما يوجد لركاب المقاعد الخلفية شاشة قياس 8 بوصة.

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