لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

من 25 لـ60 ألف جنيه| 10 سيارات يمكن شراؤها من سوق المستعمل

01:31 م الإثنين 13 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لادا سامارا موديل 1994 - متوسط السعر 50 ألف جنيه
  • عرض 10 صورة
    مرسيدس 200 موديل 78 - السعر يبدأ من 60 ألف جنيه
  • عرض 10 صورة
    سوزوكي سويفت موديل 1996 - متوسط السعر 55 ألف جنيه
  • عرض 10 صورة
    تويوتا كورونا موديل 1977 - متوسط السعر 45 ألف جنيه
  • عرض 10 صورة
    فولكس فاجن بيتل موديل 1974 بسعر 55 ألف جنيه
  • عرض 10 صورة
    هوندا سيفيك موديل 1982 بسعر 60 ألف جنيه
  • عرض 10 صورة
    سكودا فيفوريت موديل 1995 بسعر يبدأ من 45 ألف جنيه
  • عرض 10 صورة
    فيات 128 موديل 1979 بسعر يبدأ من 25 ألف جنيه
  • عرض 10 صورة
    دايهاتسو شاريد موديل 1983 بسعر يبدأ من 50.000 جنيه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - (مصراوي):

يبحث قطاع من المستهلكين المقبلين على الشراء، عن السيارات الأقل سعرًا في سوق المستعمل، وذلك دون النظر إلى علامة تجارية محددة أو تجهيزات ومواصفات فنية متطورة.

وشهد سوق السيارات المستعملة خلال العامين الماضيين تحولات غير مسبوقة، مدفوعًا بزيادات جنونية ضربت سوق الزيرو ودفعت الآلاف للتخلي عن فكرة امتلاك سيارة جديدة والتحول باتجاه المستعمل.

وبالرغم من الارتفاعات القياسية بأسعار السيارات المستعملة، والتي لا تتناسب مع كون السيارة سلعة استهلاكية تتناقص قيمتها بمرور الزمن، يبقى هناك بعض الخيارات المتاحة بأسعار مناسبة.

ويرصد التقرير التالي 10 سيارات متوفرة للبيع عبر منصات البيع والشراء الإلكتروني وتتراوح أسعارها بين 25 و60 ألف جنيه موديلات ما بين عامي 1974 و1994؛ علمًا بأن الأسعار تخضع للحالة الفنية للسيارة وقانون العرض والطلب.

فيات 128

فيات 128

تتوفر فيات 128 موديل 1979 بمتوسط سعري يبدأ من 25.000 جنيه.

سكودا فيفوريت

سكودا فيفوريت

تتوفر سكودا فيفوريت هاتشباك الصغيرة موديل 1995 عبر منصات البيع والشراء بأسعار تبدأ من 45.000 جنيه.

دايهاتسو شاريد

دايهاتسو شاريد

يطرح بعض البائعين السيارة دايهاتسو شاريد موديل 1983 بسعر يبدأ من 50.000 جنيه.

فولكس فاجن بيتل

فولكس فاجن بيتيل

تتوفر فولكس فاجن بيتل الشهيرة موديل 1974 بسعر 55.000 جنيه.

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك

تتاح هوندا سيفيك هاتشباك موديل 1982 بمتوسط أسعار 60.000 جنيه.

يمكن الاطلاع على المزيد من السيارات وأسعارها من خلال الألبوم المرفق..

أسعار السيارات سيارات مستعملة فيات 128 سيارات رخيصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أقوى جيوش العالم 2025: مصر تتصدر العرب وتركيا تسبق إسرائيل وإيران