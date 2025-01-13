من 25 لـ60 ألف جنيه| 10 سيارات يمكن شراؤها من سوق المستعمل

الكشف عن أول سيارات تنضم للسوق المصري في 2025 خلال ساعات

القاهرة - (مصراوي):

يبحث قطاع من المستهلكين المقبلين على الشراء، عن السيارات الأقل سعرًا في سوق المستعمل، وذلك دون النظر إلى علامة تجارية محددة أو تجهيزات ومواصفات فنية متطورة.

وشهد سوق السيارات المستعملة خلال العامين الماضيين تحولات غير مسبوقة، مدفوعًا بزيادات جنونية ضربت سوق الزيرو ودفعت الآلاف للتخلي عن فكرة امتلاك سيارة جديدة والتحول باتجاه المستعمل.

وبالرغم من الارتفاعات القياسية بأسعار السيارات المستعملة، والتي لا تتناسب مع كون السيارة سلعة استهلاكية تتناقص قيمتها بمرور الزمن، يبقى هناك بعض الخيارات المتاحة بأسعار مناسبة.

ويرصد التقرير التالي 10 سيارات متوفرة للبيع عبر منصات البيع والشراء الإلكتروني وتتراوح أسعارها بين 25 و60 ألف جنيه موديلات ما بين عامي 1974 و1994؛ علمًا بأن الأسعار تخضع للحالة الفنية للسيارة وقانون العرض والطلب.

فيات 128

تتوفر فيات 128 موديل 1979 بمتوسط سعري يبدأ من 25.000 جنيه.

سكودا فيفوريت

تتوفر سكودا فيفوريت هاتشباك الصغيرة موديل 1995 عبر منصات البيع والشراء بأسعار تبدأ من 45.000 جنيه.

دايهاتسو شاريد

يطرح بعض البائعين السيارة دايهاتسو شاريد موديل 1983 بسعر يبدأ من 50.000 جنيه.

فولكس فاجن بيتل

تتوفر فولكس فاجن بيتل الشهيرة موديل 1974 بسعر 55.000 جنيه.

هوندا سيفيك

تتاح هوندا سيفيك هاتشباك موديل 1982 بمتوسط أسعار 60.000 جنيه.