الكشف عن أول سيارات تنضم للسوق المصري في 2025 خلال ساعات

من 25 لـ60 ألف جنيه| 10 سيارات يمكن شراؤها من سوق المستعمل

كتب - محمود أمين:

تقدم شركات السيارات في مصر خلال عام 2025 الجاري عدد محدود من السيارات الجديدة بأسعار أقل من مليون جنيه، ومن بين أبرز الخيارات المتوفرة حالياً في السوق المصري، تأتي فيات تيبو المزودة بناقل حركة يدوي.

نستعرضها بالتفصيل فيما يلي:

فيات تيبو الجديدة مزودة بمحرك سعة 1.4 لتر، قادر على توليد قوة 95 حصان، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات. توفر السيارة أداءً متميزاً يسمح لها بالوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 185 كم/الساعة.

كما يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/الساعة في 11.5 ثانية فقط، ما يعكس كفاءتها في فئتها.

تأتي النسخة الأحدث من فيات تيبو بتصميم أمامي معزز بمصابيح ضبابية وأخرى تعمل بتقنيات LED في الأمام والخلف. كما تمتاز السيارة بعجلات رياضية قياس 16 بوصة.

فيات تيبو تستوعب 5 ركاب. وتم تجهيز السيارة بشاشة عرض تدعم أنظمة أندرويد وأبل كار بلاي كما تحتوي على تكييف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى شاشة عدادات ديجيتال، وتبلغ مساحة التخزين الخلفية للسيارة 520 لترًا.

تم تجهيز فيات تيبو بعدد من وسائل الأمان الأساسية مثل 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، بالإضافة إلى خاصية تثبيت السرعة.

تُقدم فيات تيبو في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 780,000 جنيه.

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