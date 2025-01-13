داسيا تطلق Bigster الجديدة بأسعار تبدأ من 1.2 مليون جنيه.. صور

الكشف عن أول سيارات تنضم للسوق المصري في 2025 خلال ساعات

من 25 لـ60 ألف جنيه| 10 سيارات يمكن شراؤها من سوق المستعمل

بوخارست - (د ب أ):

أعلنت شركة داسيا الرومانية لصناعة السيارات، عن إطلاق أيقونتها Bigster الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة.

وبحسب المعلن من الشركة الرومانية فإن أسعار Bigster تبدأ من 24 ألف يورو (مليون و235 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الرومانية أن السيارة Bigster الجديدة تأتي بطول 4.57 متر وارتفاع 1.71 متر وعرض 1.81 متر.

وتسع السيارة ما يصل إلى 1937 لترا من الأمتعة، في حين يصل طول حيز التحميل إلى 2.7 متر.

وتتميز السيارة Bigster الجديدة بملامح غاية في الجاذبية على المقدمة والكشافات مع العديد من المكونات بتصميمات على شكل حرف Y في الخارج والداخل.

ويظهر المئزر الأمامي بنفس لون السيارة، كما تتألق السيارة بلون طلاء ثنائي، فضلا عن تناغم لوني بين عناصر مطلية باللون الأسود وأخرى مطلية باللون الأسود المطفأ.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بأجواء عصرية مع العديد من التصميمات على شكل حرف Y على سبيل المثال في مقابض الأبواب وفتحات التهوية.

كما حصلت المقصورة الداخلية على خدمات شاشة مركزية قياس 1ر10 بوصة، فضلا عن مواد عالية المتانة مع مقاعد لخمسة أشخاص.

ويتوفر للسيارة Bigster الجديدة برنامج دفع موسع يشمل نسخ الدفع الهجين ونسخ الدفع بمحركات الاحتراق الداخلي والغاز الطبيعي في نطاق يمتد من قوة 96 كيلووات/130 حصان إلى 114 كيلووات/155 حصان.

اقرأ أيضًا:

أسعار السيارة الـ"هاتشباك" الوحيدة لميتسوبيشي بمصر في 2025

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري

حقيقة إطلاق مبادرة حكومية لإحلال التوكتوك بسيارات باجاج كيوت في 2025

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قبل انفجارها بفندق ترامب.. سيارة تسلا سايبرتراك المثيرة للجدل - صور وفيديو

أول سيارة جديدة تنخفض أسعارها بمصر في 2025.. فقدت 60 ألف جنيها

بعد السماح بترخيصها.. أسعار باجاج كيوت أصغر سيارة "زيرو" بمصر

"خطوة بخطوة".. كيف تستورد سيارة بنفسك دون حاجة للوكلاء والتجار