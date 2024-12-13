"كيان إيجيبت" تحتفل بمرور عام على إطلاق "كوبرا" في مصر وتكشف عن "كوبرا ليون 2025"

كتب- محمود أمين :

احتفلت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة الإسبانية "كوبرا" في مصر، بمرور عام على تقديم العلامة التجارية في السوق المصري من خلال إطلاق سيارتها الجديدة "كوبرا ليون 2025" لأول مرة. وتُعد هذه السيارة الهاتشباك الرياضية خطوة إضافية لتعزيز حضور "كوبرا" في السوق، التي حققت مبيعات بلغت 1362 وحدة خلال عام واحد.

وقال كريم نجار، رئيس مجلس إدارة "كيان إيجيبت" خلال هذه المناسبة: "نحن فخورون بإطلاق "كوبرا ليون 2025"، واحتفالنا بمرور عام على تقديم "كوبرا" في مصر. نعتقد أن هذه السيارة الجديدة ستعزز من مكانة العلامة في السوق وتستمر في تقديم تجربة مميزة لعشاق السيارات الرياضية الفاخرة."

أبرز مواصفات "كوبرا ليون 2025":

المحرك والأداء:

محرك سعة 1.4 لتر TSI مزود بشاحن توربيني.

قوة المحرك: 150 حصان.

أقصى عزم دوران: 250 نيوتن-متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

تجربة قيادة ديناميكية وسريعة الاستجابة.

الأبعاد والهيكل:

الطول: 4280 مم.

العرض: 1770 مم.

الارتفاع: 1570 مم.

قاعدة العجلات: 2700 مم.

عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

التصميم الخارجي:

تصميم رياضي بواجهة أمامية حادة مع شعار "كوبرا" المدمج على غطاء المحرك.

مصابيح رئيسية فئة ماتركس LED.

جناح مدمج بالسقف ونظام عادم رباعي.

توفر السيارة بتسعة ألوان خارجية مختلفة، بما في ذلك ألوان جديدة مثل البرونزي المطفي والرمادي المطفي.

المقصورة الداخلية والتكنولوجيا:

شاشة معلوماتية بقياس 12.9 بوصة لنظام الترفيه والمعلومات.

نظام صوتي من Sennheiser مع 12 سماعة لتجربة صوتية فائقة.

شاشة عدادات رقمية خلف مقود "كوبرا" متعدد الاستخدامات.

أنظمة إضاءة داخلية ونظام إنارة ترحيبي يعرض شعار "كوبرا" على الأرض أمام الأبواب.

نظام الدخول السهل بدون مفاتيح ونظام مثبت السرعة الإلكتروني.

السلامة والتقنيات المتقدمة:

كاميرا خلفية لرؤية محيطية أفضل.

مجموعة من الرادارات الأمامية والخلفية لتسهيل عملية الركن والمراقبة.

مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً ومدعمة بخاصية التدفئة.