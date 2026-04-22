

وكالات

يترقب العالم تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع تجاوز عقارب الساعة 3:50 فجر الأربعاء بتوقيت طهران وانتهاء هدنة 8 أبريل، بعد إعلان إيران رفضها تمديدها أو الالتزام بها مع واشنطن.

كان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن، أن الجمهورية الإسلامية لن تعترف بتمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أنها لن تلتزم به.

جاء هذا الموقف بعد ساعات من إعلان ترامب تمديد الهدنة استجابة لطلب القيادة الباكستانية لمنح طهران فرصة لصياغة مقترحات موحدة بشأن تسوية النزاع.

ووصف مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، تمديد وقف إطلاق النار من جانب ترامب بأنه "لا معنى له"، مؤكدا أن الطرف الخاسر لا يستطيع فرض شروطه.

وحذر من أن واشنطن قد تستغل فترة الهدنة لتعزيز قدراتها العسكرية قبل توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية أو العسكرية الإيرانية.

يأتي ذلك غداة تأكيد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يقود فريق المفاوضات الإيراني، أن بلاده لن تقبل التفاوض تحت ظل التهديدات، متهما ترامب بمحاولة تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام.

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها في حالة جاهزية كاملة في ظل التطورات المرتبطة بالملف الإيراني.

سيناريوهات ما بعد انتهاء المهلة

مع رفض إيران التمديد وتراجع ترامب عن تهديداته السابقة باستئناف القصف، تبرز 4 سيناريوهات رئيسية في الساعات القادمة:

- السيناريو الأول: انهيار الهدنة واستئناف القتال

هذا هو السيناريو الأكثر خطورة، ويبدو مرجحا في حال أصر الجانبان على مواقفهما.

ترامب هدد مرارا أن القنابل ستبدأ في الانفجار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، إذ قال في مقابلة مع CNBC: "أتوقع أن نبدأ القصف لأن هذا هو الموقف الأفضل للدخول به إلى المفاوضات".

من جهتها، أشارت طهران إلى أنها أعدت أوراقا جديدة في ساحة المعركة، مما يشير إلى استعدادها عسكريا لاستئناف القتال.

- السيناريو الثاني: تمديد بحكم الأمر الواقع دون اتفاق رسمي

في هذا السيناريو، قد تستمر حالة التهدئة الفعلية على الأرض رغم التصريحات العدائية من الجانبين، وهذا ما دعت إليه باكستان، إذ قال نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار: "إن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات وتحقيق السلام الدائم".

تشير تقارير إلى أن القيادة الباكستانية تلقت تأكيدات بوصول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف إلى إسلام آباد فجر الأربعاء، وذلك لقيادة جولة جديدة من المفاوضات، لكن إيران لم تؤكد رسميا مشاركتها حتى الآن.

- السيناريو الثالث: تصعيد محدود عبر الوكلاء

قد تشهد الساعات القادمة تصعيدا غير مباشر، إذ تستخدم إيران وكلاءها في المنطقة للرد على الحصار البحري ومصادرة السفينة توسكا، فقد حذر الحرس الثوري الإيراني من استهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز دون إذن.

كما حذرت السفارة الأمريكية في بغداد من أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق تواصل التخطيط لهجمات ضد المواطنين الأمريكيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة.

- السيناريو الرابع: اتفاق مؤقت لشراء المزيد من الوقت

قد تتجه الأطراف إلى توقيع مذكرة تفاهم مؤقتة تمدد الهدنة وتخلق إطارا لتبادل الخطوات: تخفيف العقوبات مقابل تجميد التخصيب، وهذا ما يراه المحللون نجاحا مؤقتا يمنع الانهيار الكامل للمسار الدبلوماسي.

لكن الفجوات بين الطرفين لا تزال كبيرة جدا، إذ تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب بالكامل وتسليم المخزون الحالي من اليورانيوم المخصب، بينما ترفض إيران ذلك جملة وتفصيلا.

ويشكل الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية نقطة الخلاف الأبرز، إذ أبلغت طهران واشنطن أنها لن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات قبل رفع الحصار.

وتصاعدت حدة التوتر بعد أن استولت القوات البحرية الأمريكية على السفينة الإيرانية "توسكا" في بحر العرب، ووصفت طهران العملية بأنها "قرصنة" وهددت بالرد.

كما رفعت إيران شكوى إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية ضد الولايات المتحدة.

الموقف الإسرائيلي: لاعب خفي يدفع نحو التصعيد

على الرغم من أن وقف إطلاق النار يشمل بشكل رئيسي الولايات المتحدة وإيران، إلا أن إسرائيل تبقى لاعبا أساسيا.

فقد شن الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف في جنوب لبنان اليوم، زاعما أن "إرهابيين انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار".

ويرى محللون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى جر واشنطن إلى مواجهة أوسع مع إيران، وهو ما قد يدفع ترامب إلى تصعيد بدلا من التهدئة.

الدقائق القليلة القادمة حاسمة، إيران أعلنت رفضها التمديد، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستترجم هذا الرفض إلى عمل عسكري على الأرض.

ترامب بدا مترددا بين التهديد والتمديد، بينما تواصل باكستان ضغوطها الدبلوماسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

العالم يترقب فإما أن تشهد الساعات القادمة انفراجة دبلوماسية، أو أن تعود المنطقة إلى دوامة العنف التي أوشكت على الخروج منها قبل 14 يوما، وفقا لروسيا اليوم.