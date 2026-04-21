لاند روفر تحتفل بميلاد سيارتها Range Rover Sport الـ20 بهذه الطريقة

كتب : مصراوي

02:18 م 21/04/2026 تعديل في 04:58 م

رانج روفر سبورت الإصدار Twenty

لندن - (د ب أ):

تحتفل شركة لاند روفر بمرور 20 عاما على إطلاق أيقونتها Range Rover Sport من خلال إطلاق الإصدار الخاص Range Rover Sport Twenty Edition، والذي يجمع بين الفخامة والقوة مع لمسة تصميم جريئة تعكس تاريخ هذا الموديل عالي الأداء.

ألوان إصدار Twenty من Range Rover Sport

وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار الخاص يخطف الأنظار باللون البرتقالي Sanguinello Orange المستوحى من سيارات الاختبار السابقة، ليمنح السيارة حضورًا لافتًا على الطريق.

وللباحثين عن مظهر أكثر هدوءًا، تتوفر خيارات مثل الأسود Santorini Black أو الأبيض Ostuni Pearl White، في حين تضيف حزمة Black Exterior Pack مع الجنوط الضخمة بقياس 23 بوصة طابعًا أكثر شراسة وحداثة.

مواصفات مقصورة رانج روفر سبورت Twenty

وفي الداخل، تواصل السيارة تقديم مستوى عال من الفخامة مع لمسات رياضية واضحة، حيث تأتي المقاعد مكسوة بجلد Windsor الفاخر، مع دعم جانبي قوي يمنح إحساسًا قريبًا من سيارات الأداء العالي دون التضحية بالراحة.

ويكتمل التصميم الداخلي بعناصر من الكربون المصقول وسقف داخلي داكن، إلى جانب تفاصيل حصرية مثل عتبات الأبواب المضاءة والشعارات الخاصة، التي تؤكد الطابع المحدود لهذا الإصدار.

محرك رانج روفر سبورت Twenty

على الصعيد التقني، تعتمد السيارة على سواعد محرك V8 سعة 4,4 لتر يولد 537 حصانًا، ما يوفر تسارعًا قويًا واستجابة عالية في مختلف ظروف القيادة.

كما تتوفر نسخة هجينة Plug-in تجمع بين محرك سداسي الأسطوانات سعة 3,0 لتر ومحرك كهربائي مع بطارية سعة 38,2 كيلووات/ساعة، لتصل القوة الإجمالية إلى 550 حصانًا مع مدى كهربائي يصل إلى 116 كلم.

اقرأ أيضًا:

رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه

شروط دخول مزادات السيارات الحكومية.. كراسة بـ400 جنيه وتأمين 50 ألفًا

بهوية وتصميم مختلف.. إم جي تطلق نسخة خاصة من سيارتها U9 البيك آب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟
علاقات

مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
حكايات الناس

تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة
رياضة محلية

بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة
"تعالى خدني وفسحني".. ليلى علوي توجه رسالة لمحمد منير من أسوان
زووم

"تعالى خدني وفسحني".. ليلى علوي توجه رسالة لمحمد منير من أسوان
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

أخبار

المزيد

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية