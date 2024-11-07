أرخص سيارة سيدان جديدة بالسوق المصري

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كتب - محمد جمال:

يبحث اليوم العديد من المقبلين على شراء سيارة جديدة عن السيارات السيدان الأرخص سعرًا بسوق السيارات المصري، وذلك مع الارتفاعات الكبيرة بأسعار السيارات خلال الآونة الأخيرة.

تصنف بي واي دي F3 موديل 2024 الجديدة المجمعة محليًا وتنتمي لفئة السيدان العائلية كأرخص سيارة سيدان زيرو في السوق المصري خلال شهر مايو الجاري.

تبدأ أسعار بي واي دي F3 من 620 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك الثانية الأعلى تجهيزًا 700 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بي واي دي F3 التفصيلية بالسوق المصري:

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

يتصل محرك السيارة بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى وأوتوماتيك CVT من 6 سرعات بالفئة الأعلى تجهيزًا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

يبلغ طول بي واي دي F3 الإجمالي 4.533 مم، وعرضها الكلي 1.705 مم، وارتفاعها 1.490 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، وخلوصها الأرضي 170 مم.

تأتي بي واي دي F3 بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات.

تضم وسائل أمان سيارة بي واي دي F3 العائلية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

مقصورة بي واي دي F3 مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.

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