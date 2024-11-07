إم جي RX9 الجديدة كلّيا تصل الشرق الأوسط

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة "إم جي موتور" عن إطلاق سيارتها RX9 الجديدة كليا في أسواق الشرق الأوسط نظير سعر يبدأ من 26 ألف دولار أمريكي أي مايعادل مليون 274 ألف جنيه.

وأوضحت إم جي أن سيارتها RX9 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعدّدة الأغراض (SUV )، تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتطوّرة وأداء القيادة القوي، وذلك لتلبية احتياجات العائلات العصرية وعشّاق التنقُّل والسائقين، الذين يرغبون بالراحة والأداء المميز بتصميم 7 مقاعد.

تصميم خارجي جريء

ويضمن التصميم الخارجي الجريء والملفت للسيارة RX9 أن تتفرّد عن غيرها على الطريق. وبفضل عرضها البالغ 1967 ملم، فإنها بذلك تحوي الهيكل الأعرض ضمن فئتها بحيث تمنح حضورا قويا وفي الوقت ذاته أنيقا على الطريق.

وتعزز الشبكة الأمامية المستوحات من النجوم (Starburst Wing) والمدمَجة مع التصميم الانسيابي للأضواء الأمامية، التي تشتمل على 245 وحدة LED مصقولة بالليزر، الشكل الظلّي الأمامي الأخّاذ.

وتكمّل هذه الواجهة الأمامية الديناميكية عجلات بحجم 21 بوصة، والتي لا ترتقي فقط بمظهر السيارة، بل تضمن أيضا الثبات والأداء على مختلف التضاريس. وتأتي السيارة RX9 مع ستة ألوان خارجية مستوحاة من الطبيعة وتوفر خيارا يلائم كل ما يفضّله السائقون.

مقصورة فاخرة ورحبة

وترحب السيارة RX9 الجديدة بالسائقين من خلال مقصورة داخلية فاخرة رحبة تم ابتكارها لتوفير الراحة والعملانية. وتقدّم هذه الـSUV ذات ال7 مقاعد مساحة واسعة للأرجل والرأس للركّاب والسائقين على حدّ سواء؛ حيث تتميّز بالمساحة الأوسع للمقاعد عند الصف الثالث ضمن فئتها.

أما بالنسبة لمساحة صندوق الأمتعة والقابلة للتوسعة لاستيعاب 1026 لترا من الحمولة عند اعتماد تصميم الخمسة مقاعد، فتوفر مساحة كافية للأمتعة، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة.

وفي الأمام، تعكس لوحة العدادات التصميم الراقي باحتوائها على الخشب المحبَّب عالي الجودة أو لوحة عدّادات من الألومنيوم ومفاتيح مطلية بشكل ناعم، مما يُضفي لمسة من الأناقة.

وتضمن بعض التجهيزات مثل شاشة اللمس بحجم 12.3 بوصة والمجموعة الافتراضية وأدوات التحكّم الذكية لتكييف الهواء أن يكون لدى السائقين أحدث الخصائص. وتتوفر المقصورة الداخلية بالجلد الأسود أو الجلد ثنائي اللون من البيج والبني، وهي تحافظ على تصميم أنيق وعملي في الوقت ذاته. وتتعزّز راحة الركوب أكثر عبر مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا بثماني وضعيات، مع ميّزة الذاكرة بفئة تجهيزات LUX ومقعد الراكب الجانبي الأمامي القابل للتعديل كهربائيا بأربع وضعيات، مما يوفر الراحة الشخصية للجميع.

أداء استثنائي على كافة التضاريس

وقد تم تصميم RX9 للأداء الاستثنائي على كافة التضاريس، وهي تحصل على قوتها من محرّك Net Blue 2.0 Turbo الجديد فائق الكفاءة والمقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، بحيث يوفر سيطرة ناعمة ومستجيبة في أي بيئة كان.

ومع خمس وضعيات قيادة متكيِّفة – Auto الأوتوماتيكية، Eco الاقتصادية، Sport الرياضية، Snow للطرق الثلجية و Off-road للطرق الوعرة، فإن السيارة RX9 توفر تجربة قيادة سلسة معزَّزة بواسطة نظام القيادة الذكي المتطوّر وميّزة المساعَدة الذكية بالملاحة على كل الطرقات.

السلامة والأمان

وتحتلّ السلامة والأمان موقع المقدِّمة في تصميم السيارة RX9؛ فهي تأتي مجهَّزة بكاميرا الرؤية الأمامية الذكية من الجيل الثالث ورادار الميليمتر الموجي من الجيل الخامس لدى شركة بوش. وبالتالي، فإن السيارة RX9 تقدّم أنظمة متطوّرة لمساعَدة السائق لتوفير الحماية الشاملة. كما تحتوي السيارة على كاميرات رؤية محيطية عالية الوضوح (HD) بنطاق 360 درجة، مما يتيح للسائقين التمتّع بالرؤية الكاملة، سواء أثناء الركن أو المناوَرة في الأماكن الضيّقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تأتي السيارة أيضا مزودة بنظام MG Pilot من المستوى الثاني للأنظمة المتقدّمة لمساعَدة السائق (ADAS) بفئة تجهيزات LUX، ويشمل هذا الكبح التلقائي في الحالات الطارئة (AEB)، والتحذير من الخروج عن المسار (LDW)، والمساعَدة بالبقاء ضمن المسار (LKA)، والحفاظ على المسار في الحالات الطارئة (ELK)، والتحكّم الذكي بشعاع الضوء العالي (IHC)، والتحكّم التكيُّفي بسرعة الملاحة (ACC) ونظام مراقَبة النقطة العمياء (BLIS).

كما يتضمّن الهيكل القوي للسيارة ما يزيد على 81٪ من الفولاذ عالي القوّة، مع فولاذ فائق القوّة والمشغول حراريا في بعض المناطق من حجيرة الركّاب لتعزيز الحماية.

وتتوافق السيارة RX9 مع أحدث معايير سلامة الحوادث لدى ’البرنامج الصيني لتقييم السيارات الجديدة ‘ (C-NCAP)، مما يضمن أعلى مستويات سلامة الركّاب.

وتتوفر السيارة بعدّة فئات، بدءا من STD 2.0 Turbo التي تشكّل الفئة الأساسية لهذا الطراز، وهي تقدّم مقاعد قماشية، وفتحة سقف بانورامية، وأجهزة استشعار خلفية للركن. أما COM 2.0 Turbo التي تشكّل الفئة المتوسّطة، فتقدّم قدرات الدفع بجميع العجلات. وبأعلى ترتيب الفئات، هناك LUX 2.0 Turbo التي توفر الفخامة المطلَقة، مع مقاعد جلدية فخمة، ونظام صوت Bose راقي متطوّر من 12 سماعة، وميّزة الذاكرة لمقعد السائق، وأجهزة استشعار إضافية للركن الأمامي، مما يوفر أعلى مستويات الراحة وتجربة قيادة لا تُضاهى.