3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات الإيطالية بالسوق المصري، عن طرح فئة "المانيوال" من فيات تيبو سيدان العائلية رسميًا في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، ستقدم تيبو الجديدة بمحرك 1400 لتر بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وخزان وقود سعة 45 لترًا.

حصلت النسخة الأحدث من فيات تيبو في مصر على واجهة أمامية مميزة التصميم، وجهزت بمصابيح ضبابية وأخرى تعمل بتقنيات LEDأمامية وخلفي، كما زودت بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة.

وصممت مقصورة السيارة لتوفر للركاب أفضل معايير الراحة، إذ تتسع إلى 5 ركاب مع شاشة تعمل بنظامي "أندرويد" و "أبل كار بلاي" وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع نظام مثبت للسرعة، وشاشة عدادات ديجيتال.

وتم تجهيز فيات تيبو مانيوال بوسائل الأمان الأساسية وتتمثل في 6 وسائد هوائية ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، كما يتوفر بها أيضاً خاصية تثبيت السرعة.

ووفقًا للمعلن فإن فيات تيبو سيدان المانيوال ستقدم بأسعار رسمية 724.500 جنيه.

وبعد طرح السيارة الإيطالية بناقل حركة مانيوال من جديد في سوق السيارات المصري، فمن المتوقع أن تنافس بقوة 3 سيارات بنفس الفئة السعرية محليًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

نيسان صني

تعمل الفئة الأولى من نيسان صني موديل 2025 بناقل حركة يدوي "ماينوال" وسعرها الرسمي 695.400 ألف جنيه، وتعد صني أبرز منافسي تيبو بعد طرحها في مصر رسميًا.

تُقَدَّم نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر بقوة 108 أحصنة مع 134 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك مع خيارين لناقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات، ويقتصر على الفئة الأولى فقط.

شيري أريزو 5

تعمل الفئة الأولى من شيري أريزو 5 موديل 2025 بناقل حركة يدوي "ماينوال" وسعرها الرسمي 655.000 ألف جنيه، وتعد من بين أبرز منافسي تيبو بعد طرحها في مصر رسميًا.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

بي واي دي F3

تعمل الفئة الأولى من بي واي دي f3 موديل 2025 بناقل حركة يدوي "ماينوال" وسعرها الرسمي 620 ألف جنيه، وتعد من بين أبرز منافسي تيبو بعد طرحها في مصر رسميًا.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.