منافسة قوية بين چيتور T2 و KGM توريس الجديدتين.. من الفائز؟

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة القصراوي، وكيل علامة چيتور Jetour في مصر، عن سيارتها الجديدة T2 التي تنتمي لفئة الـSUV متوسطة الحجم لأول مرة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري.

وبعد طرح السيارة چيتور T2 فمن المتوقع أن تدخل في منافسة قوية مع عددا من المنافسين، ومن بين أبرز هولاء المنافسين KGM توريس الجديدة التي يفرق بينها وبين چيتور T2 الصينية 180 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة شاملة بين چيتور T2 و KGM توريس بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

أداء السيارتين چيتور T2 و KGM

تتوفر T2" في السوق المصري بنسختين، الأولى بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا، وعزم دوران قدره 290 نيوتن متر.

بينما تعتمد KGM توريس الجديدة على محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، بقوة 163 حصان، عزم دوران 280 نيوتن.متر، ومتصلة بناقل حركة أوتوماتيكي.

الأبعاد والتصميم

تتميز T2 بتصميم عصري وأبعاد كبيرة حيث يبلغ طول السيارة 4,785 مم، وعرضها 2,006 مم، وارتفاعها 1,880 مم، ما يجعلها تتمتع بمساحة داخلية رحبة توفر راحة للركاب في الرحلات الطويلة. كما أنها مجهزة بقاعدة عجلات ممتدة طولها 2,800 مم.

فيما تأتي KGM توريس الجديدة بطول 4.700 م وعرضها 1.890 م وارتفاعها هو الأعلى بين فئتها 1.720 م، وتبلغ مساحة الشنطة الخلفية 703 لتر وتزيد إلي 1664 لتر بطي المقاعد الخلفية.

أنظمة السلامة

تولي T2 أهمية كبيرة لأنظمة السلامة، حيث تضم مجموعة من الأنظمة المتطورة التي تضمن حماية الركاب في جميع الأوقات. تشمل هذه الأنظمة الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD. كما تم تزويد السيارة بنظام ثبات إلكتروني ESC، ونظام مساعد الفرامل في حالات الطوارئ EBA، إلى جانب مساعدات الصعود على المرتفعات والنزول السلس من المنحدرات. وفيما يتعلق بمساعدات القيادة، تحتوي السيارة على كاميرا خلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، ورصد للبقعة العمياء.

تمتلك توريس الجديدة نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، ورصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار، والوسائد والستائر الهوائية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مراقبة ضغط الإطارات ، والاضاءة التلقائية.

التجهيزات الداخلية

على صعيد التجهيزات الداخلية، تتمتع T2 بمجموعة من الأنظمة الترفيهية والتقنية الحديثة التي توفر راحة ومتعة للركاب. شاشة العدادات LCD بحجم 10.25 بوصة تقدم عرضًا واضحًا للمعلومات، فيما تحتوي السيارة على شاشة لمس بحجم 15.6 بوصة لعرض تطبيقات الترفيه. تدعم "T2" أيضًا الاتصال عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للهواتف الذكية. كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي عالي الجودة مكون من 6 سماعات، ما يضمن تجربة صوتية ممتازة.

بينما تشمل تجهيزات مقصورة توريس عجلة قيادة متعددة المهام مع مبدلات سرعة ودخول للسيارة بدون مفتاح وتشغيل المحرك عن بعد ومقصورة وتعديل مقاعد السائق والراكب الأمامي مع تدعيم الظهر ومسند ذراع خلفي وتكييف ثنائي المناطق وزجاج جانبي وخلفي مظلل واضاءة محيطية 32 لون وشاشة 12,5 بوصة تعمل باللمس للعدادات، مع شاشة 4.2 بوصة LCD وشاشة 8 بوصة للمناخ مع أزرار وشاشة 9 بوصة للصوت مع كاميرا خلفية HD و6 سماعات وآبل كار بلاي وأندرويد أوتو وشحن لاسلكي للهاتف ومقاعد تسخين وتبريد أمامي.

الأسعار الرسمية

تقدم جيتور مصر T2 بفئة واحدة بسعر مليون و 880 ألف جنيه.

تتوفر KGM توريس بـ4 فئات بسعر تبدأ من مليون 700 ألف جنيه للفئة الأولى كمفورت، والفئة الثانية أدفانسيد مليون 800 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الثالثة لاكشري 2 مليون و50 ألف جنيه والفئة الرابعة أدفنتشر دفع رباعي بسعر 2 مليون و130 ألف جنيه.