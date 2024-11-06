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بعد فوز ترامب.. قفزة قوية بأسهم شركة تسلا

04:07 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

 إيلون ماسك ودونالد ترامب

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نيويورك - (د ب أ):

قفزت أسهم شركة تسلا، بأكثر من 12%، في التعاملات المبكرة في نيويورك اليوم الأربعاء، مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واقترب سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية من 283 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2023. ويعني هذا الارتفاع أن الشركة تقترب من رقم القيمة السوقية، الذي يبلغ تريليون دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك قد قدم دعمه الحماسي لترامب، في الحملة الانتخابية في الفترة التي سبقت الانتخابات. وتعهد ترامب بتعيين ماسك على رأس مفوضية للكفاءة الحكومية، لخفض الانفاق الفيدرالي الأمريكي.

وتبرع ماسك أيضا بأكثر من 100 مليون دولار لدعم ترامب في حملته الانتخابية.

إيلون ماسك دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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