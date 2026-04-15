إعلان

إصابة شخص في انقلاب سيارة محملة بأسفلت رصف في العجمي بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:26 م 15/04/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    انقلاب سيارة نقل أسفلت رصف طرق بالإسكندرية ١

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب شخص بجروح إثر حادث انقلاب سيارة تحمل أسفلت رصف طريق، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة البيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية، فيما تجري الأجهزة المعنية جهودها لرفع آثار الحادث.

بلاغ وتحرك فوري

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا، يفيد بانقلاب سيارة نقل حمولتها أسلفت رصف طرق، بشارع قاصد كريم منطقة البيطاش نطاق حي غرب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت محملة بمكونات الأسفلت المستخدمة في رصف الطرق، وأثناء وجودها بشارع قاصد كريم بمنطقة البيطاش، سقطت حمولتها وانقلبت السيارة، ما أسفر عن إصابة شخص جرى نقله لتقديم الإسعافات اللازمة.

الإجراءات الأمنية لتيسير حركة المرور

أسفر الحادث عن تعطّل جزئي في حركة المرور، فيما تقوم الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق بشكل طبيعي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يجرى رفع السيارة وإزالة الحمولة من الطريق.

حادث الإسكندرية انقلاب سيارة نقل البيطاش حي العجمي حوادث الطرق مرور الإسكندرية

