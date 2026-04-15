يواصل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، ترسيخ موقعه ضمن قائمة الأعلى دخلًا في كرة القدم عالميًا، مستفيدًا من مسيرته الأوروبية واستثماراته خارج الملعب، التي تتصدرها الأنشطة العقارية.

وفقًا لما نشرته شبكة sports dunia، جاء محمد صلاح في المركز الثامن ضمن قائمة الأعلى دخلًا خلال موسم 2025-2026، مدعومًا بعقده الطويل مع ليفربول منذ تسعة أعوام، إضافة إلى عوائد استثماراته.

ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟

كشفت فوربس في تقريرها الصادر يوم 16 أكتوبر 2025، أن إجمالي دخل محمد صلاح بلغ 55 مليون دولار، بواقع 35 مليون دولار من نشاطه داخل الملعب، و20 مليون دولار من مصادر خارجية تشمل الإعلانات والشراكات.

وبحسب بيانات Companies House، وهي الجهة الرسمية الحكومية في بريطانيا لتسجيل جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يمتلك صلاح شركة SALAH UK COMMERCIAL LIMITED، وهي شركة قابضة لإدارة أصوله واستثماراته، حيث بلغ صافي أصولها حتى 30 يونيو 2024 نحو 29.302 مليون جنيه إسترليني.



وتوضح بيانات Companies House امتلاك محمد صلاح لشركة MOS REAL ESTATE LTD، التي سجلت حتى 31 مارس 2024 عقارًا استثماريًا بقيمة 1.380 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مستحقات مالية قيد التحصيل تُقدر بـ50 ألف جنيه.

كما تشير البيانات ذاتها إلى وجود شركة TRINITY KENSINGTON LTD، التي تنشط في تأجير وإدارة العقارات داخل المملكة المتحدة، حيث بلغت قيمة أصولها الثابتة حتى 31 أغسطس 2024 نحو 1.928 مليون جنيه إسترليني، معظمها عقارات، إلى جانب مستحقات مالية تُقدر بـ68.7 ألف جنيه.

عوائد محمد صلاح من عقود الإعلانات

أشارت The New York Times في تقرير نشرته مايو 2024، إلى أن عوائد محمد صلاح من شركة أديداس تبلغ نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا من صفقة الأحذية.

كما أوضحت التقديرات، وفقًا للصحيفة، أن إجمالي دخله التجاري، الذي يشمل شراكات مع علامات مثل بيبسي وفودافون، يتراوح بين 10 و18 مليون دولار سنويًا، وهو ما يساهم في وصول دخله الأسبوعي إلى أكثر من مليون جنيه إسترليني.

موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أعلن النجم المصري محمد صلاح في وقت سابق، رحيله بشكل رسمي عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، رغم تبقي موسم له مع الريدز.

ومن المرتقب أن يغادر صلاح صفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي بشكل مجاني، دون أ، تتضح حتي الأن وجهته الجديدة.

