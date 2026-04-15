بعد إصابة طفلة.. الكشف على شبل الأسد في واقعة سيرك العجوزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، عن الاتهامات الموجهة إلى لوبا الحلو، مدربة الأسود بالسيرك القومي بالعجوزة، وذلك عقب قرار إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في واقعة تعرض طفلة لهجوم شبل أسد.

الاتهامات الموجهة لـ لوبا الحلو

ووجهت النيابة العامة إلى لوبا الحلو تهمة الإصابة الخطأ، على خلفية إصابة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بجرح قطعي في الوجه والرأس، أثناء التقاط صور تذكارية مع شبل داخل السيرك.

وتستند الاتهامات إلى وجود شبهة إهمال في إجراءات تأمين الحيوان، والسماح باستخدامه في التصوير مع الزوار خارج نطاق العروض، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، كما تستمع إلى أقوال شهود العيان وأسرة الطفلة، إلى جانب مسؤولي إدارة السيرك، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وقالت لوبا الحلو خلال التحقيقات التي باشرها كريم عبد الرازق وكيل أول نيابة العجوزة على مدار 8 ساعات أن الشبل ليس شرسا وغير معتاد الهجوم على زوار السيرك ويتم استخدامه في التصوير معهم، كما أن الشبل حاصل على كافة التطعيمات اللازمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالعجوزة إلى مقر السيرك القومي لمعاينة موقع حادث تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لهجوم أسد صغير "شبل" أثناء وجودها داخل السيرك، أسفرت عن إصابتها بعدة إصابات.

وكشفت التحقيقات التي استمرت قرابة 8 ساعات ومازالت جارية حتى الآن، أن الواقعة حدثت خارج عرض السيرك، موضحة أن أحد العمال كان يحمل شبل صغير بدون أنياب خارج الأسوار لالتقاط الصور التذكارية معه، وخلال التقاط الطفلة للصورة وقع الحادث عندما أصابها الأسد بـ"خرابيش" واستدعى الأمر تقطيب الجرح لعمقه.

وكانت مستشفى العجوزة العام قد استقبلت الطفلة وهي تعاني من جروح خطيرة في الوجه والرأس، وفاقدة للوعي، عقب تعرضها لهجوم من أسد صغير أثناء محاولة التقاط صور تذكارية خارج صالة العرض، من مصور يلتقط صور مع الأسد مقابل مبلغ مالي حيث باغت الحيوان الطفلة وأصابها بـ"خرابيش" في الوجه والرقبة والرأس.



ووفقًا للتقارير الطبية الأولية، استقرت حالة الطفلة بعد خضوعها للإسعافات والفحوصات والعلاجات اللازمة، وخضعت لتقطيب الجرح بـ ٩ غرز فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها عقب تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.