ما الفرق بين السيارات الكهربائية والهجينة؟ وأيهما أفضل؟

برلين - (د ب أ):

نجحت أنظمة الدفع البديلة في الآونة الأخيرة في غزو عالم السيارات؛ كونها اقتصادية وصديقة للبيئة بفضل انخفاض معدلات الانبعاثات الضارة. وتتنوع أنظمة الدفع البديلة حاليا بين أنظمة كهربائية خالصة وأخرى هجينة. فما الفرق بينهما؟

السيارة الكهربائية

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح موقع السيارات "ماين أوتو.دي" الألماني أن السيارة الكهربائية هي، التي تعتمد على سواعد محرك كهربائي فقط لا ينتج عنه أية عوادم على عكس محركات الاحتراق الداخلي، كما أنها تعتمد بشكل أساسي على بطارية كبيرة لتخزين الطاقة.

السيارة الهجينة

وتعد السيارة الهجينة مزيجا بين السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي والسيارات الكهربائية؛ حيث إنها تعتمد على نظام دفع يتألف من محرك احتراق داخلي مع آخر كهربائي.

وهناك أنواع مختلفة من الدفع الهجين: فالهجين المعتدل هو الذي يتولى فيه المحرك الكهربائي وظيفة مساعدة فحسب، كما أنه لا يتولى عملية الدفع منفردا.

أما الدفع الهجين الكامل فهو الذي يقوم فيه المحرك الكهربائي بدفع السيارة حتى ولو لمسافات قصيرة، 5 كلم على سبيل المثال.

وتوفر موديلات الدفع الهجين Plug-in بطارية يتم شحنها عبر المقبس، كما يمكنها الوصول إلى مدى سير يتراوح بين 40 و60 كلم.

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