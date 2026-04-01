إعلان

مدبولي: زيادات استثنائية في رواتب المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي

كتب : أحمد العش

06:13 م 01/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة ارتفع بنسبة 21%، مشيرًا إلى وجود زيادات استثنائية موجهة للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي.

أبرز تصريحات مدبولي اليوم

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن العالم يشهد تداعيات كبيرة نتيجة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هناك إجراءات متشددة تتخذها الدول للتعامل مع آثار الحرب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا، خلال مؤتمر مصر للطاقة، إلى ضرورة تحقيق السلام ووقف الحرب في المنطقة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميًا.

وحذر الدكتور مصطفى مدبولي من أن تدمير منشآت الطاقة جراء الحرب قد يتطلب سنوات لإعادة تشغيلها مرة أخرى، مما قد يؤثر على اقتصادات الدول بشكل كبير، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تداعيات الأزمة الإقليمية وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي للحكومة الحد الأدنى للأجور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

