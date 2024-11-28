تويوتا تعلن بيع قرابة مليون سيارة خلال شهر واحد

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية، أكبر منتج للسيارات في العالم من حيث المبيعات، نمو إجمالي مبيعاتها العالمية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% سنويا إلى حوالي 974.2 ألف سيارة.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة اليابانية خلال أول 10 شهور من العام الحالي حوالي 8.87 مليون سيارة بتراجع نسبته 3.9% سنويا.

وأشارت الشركة إلى تراجع إجمالي إنتاجها خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3% سنويا إلى حوالي 1.02 مليون سيارة.

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