هيونداي تفقد نحو 220 مليون دولار من أرباحها في ثلاثة أشهر

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، الخميس، انخفاض صافي أرباحها خلال الربع الثالث ليصل إلى 3.21 تريليون وون كوري جنوبي (2.33 مليار دولار) بانخفاض بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت أرباحها التشغيلية بنسبة 6.5% لتصل إلى 3.58 تريليون وون.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 4.7% على أساس سنوي لتصل إلى 42.93 تريليون وون، ويرجع ذلك إلى تحسن مزيج المبيعات المحسن وأسعار الصرف.

وقد باعت هيونداي موتور مليون و 11 ألفا و808 وحدة في أنحاء العالم خلال الربع الثالث، بانخفاض بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

مع ذلك، ارتفعت مبيعات الطرازات الكهربائية إلى 201 ألف و849 وحدة، بارتفاع بنسبة 19.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إنها تتوقع استمرار الغموض المحيط ببيئة الأعمال، بما في ذلك تباطؤ النمو في الأسواق الرئيسية وتحول البيئات المواتية مثل أسعار الصرف وزيادة المخاطر الجيوسياسية.

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