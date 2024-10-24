سيارات لادا الروسية.. غائبة عن مصر بأمر الحرب رغم البريكس

القاهرة - (مصراوي):

على مدار أكثر من 50 عامًا، كانت سيارات لادا الروسية حاضرة في السوق المصري، قبل أن تختفي قسرًا بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تدور رحاها منذ عام 2022.

وفي الوقت الذي كانت جميع التوقعات تشير إلى تنامي أعمال لادا المملوكة لشركة Avto VAZ في أعقاب انضمام مصر إلى تحالف مجموعة "+BRICS" الاقتصادي الذي يضم روسيا والصين والهند وإثيوبيا وإيران والبرازيل والإمارات وجنوب أفريقيا.

إلا أن الصراع الروسي الأوكراني وقف حائلًا دون ذلك، فقد توقف العمل بمصنع الأمل وكيل العلامة الروسية، جراء نقص مكونات الإنتاج اللازمة للتشغيل، وعدم قدرة الوكيل على إجراء تحويلات بنكية للشركة بعد إخراج روسيا من نظام "سويفت" العالمي ضمن العقوبات الدولية لحربها ضد أوكرانيا.

وبالرغم من الأضرار التي تعرضت لها لادا في مصر، إلا أن خبراء يتوقعون أنه بانتهاء أزمة روسيا مع أوكرانيا وعودة نشاطات الأولى التجارية إلى سابق عهدها، فإن لادا سيكون لها تواجدًا ملحوظًا في مصر استنادًا إلى الشراكة الاستراتيجية الناجمة عن بريكس.

وقد برز ذلك حتى قبل انتهاء الحرب، إذ إعلنت الشركة الروسية قبل عدة أشهر عن إسناد تصنيع عدد جديد من طرازات لادا لشركة مصرية جديدة، ومن المقرر أن يكون ذلك داخل مصنع ضخم يتم العمل على إنشائه بمنطقة طربول الصناعية.

كانت لادا التي تعد واحدة من أشهر ماركات السيارات بالسوق المصري، قد سجلت تواجدها المحلي في سوق السيارات في سبعينيات القرن العشرين.

وتنوعت طرازات لادا التي دخلت مصر منذ عام 1973 وكانت تستخدم من قبل المصالح الحكومية وأغراض نقل الركاب "التاكسي" وحتى استخدامها في القوات المسلحة.

كان أول طراز يطرح رسميًا في سوق المصري هو السيارة 2101 الذي قدمته روسيا للعالم 1970 تحت علامة VAZ كنسخة معدلة من سيارة فيات 124 حيث تم تهيئتها للعمل بالأجواء قارسة البرودة ونظام تعليق مريح مناسب للشوارع الروسية.

زودت 2101 باختيارات متعددة للمحركات بدءا من 1200 سي سي بقوة 59 حصان للانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س خلال قرابة 20 ثانية ،لم يأتي هذا المحرك من فيات وتم تزويده بعض النسخ التي توفرت بالسوق المصري بينما ظهرت بعض السيارات العاملة بمحركات سعة 1500 سي سي.

في عام 1977 انضمت سيارة جديدة من لادا إلى السوق المصري وهي السيارة 1300، وكانت تقدم بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 67 حصان ثم توسعت اختيارات العلامة في منتصف الثمانينيات عبر طراز 2104 الهيكل الاستيشن والذي ظهر بمقدمة سيارة 2105 التي تعد ضمن أشهر سيارات العلامة الروسية بمصر.

وكان الظهور الأول للسيارة لادا نيفا رباعية الدفع في عام 1980 والتي انطلقت عالميا عام 1976 بمحرك 1600 سي سي استخرج حينها قوة قاربت 76 حصان وبلغت سرعتها القصوى حوالي 130 كم/س.

مطلع الثمانينيات كان أيضا بداية ظهور طراز 2105 الأشهر على مستوى تشكيلة العلامة في مصر والذي تم تجميعه محليا بجانب سيارة نيفا وتبعتها شقيقتها 2107 التي استمر تجميعها بمصانع مجموعة الأمل حتى عام 2012.

بدأت لادا عصرها الجديد في مصر عبر طراز سامارا الذي طرح مع نهاية الثمانينيات وكانت انطلاقته في التسعينيات حيث تواجد خلال معظم أوقات تلك الحقبة وتم استيرادها بدلًا من تجميعها محليا كما زود معظمها بمحركات سعة 1300cc بقوة 67 حصان ثم استكملت رينو التي كانت شريكًا للشركة الروسية تواجد سامارا عبر جيلها الثاني الي تم تقديمه بين 2004 و2007.

شهد عام 2014 أحدث إضافات لادا للسوق المصري عبر سيارة جرانتا التي كان يتم تجميعها محليا وقدمت نسختها المحسنة عام 2020، ذلك قبل أن يتوقف إنتاجها في مارس من عام 2023.

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