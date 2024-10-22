نصائح مهمة لقيادة آمنة في الخريف

برلين -د ب أ:

يمثل فصل الخريف تحديا كبيرا لقائدي السيارات؛ نظرا للتقلبات الجوية وتدهور ظروف الرؤية، بالإضافة إلى التغيرات، التي تطرأ على أرضية الطرق بفعل الأمطار وأوراق الشجر المتساقطة.

ولقيادة آمنة في الخريف، أوصت مجلة السيارات "أوتو جازيته" الألمانية باتباع التدابير التالية:

مراعاة حالة الطريق: يتعين على قائد السيارة مراعاة حالة الطريق؛ حيث تتطلب الطرق الزلقة أو المتناثر عليها أوراق الأشجار المتساقطة تقليل السرعة قدر الإمكان للتحكم في السيارة بشكل أفضل ومراعاة زيادة مسار الكبح على مثل هذه الطرق.

العناية بفتحات التهوية ومصارف المياه: من المشاكل، التي قد تسببها أوراق الأشجار المتساقطة، سد مصارف المياه وفتحات التهوية الموجودة أمام الزجاج الأمامي، ما يتسبب في عدم عملها بشكل صحيح أو تسرب الماء إلى المقصورة الداخلية وعدم تهوية المقصورة بشكل جيد، ما قد يتسبب في ظهور تكثفات على زجاج السيارة وعدم وضوح الرؤية.

وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة مسح الزجاج والعناية به بشكل جيد، مع العناية بمساحات الزجاج واستبدالها إن تطلب الأمر.

تغيير الإطارات الصيفية: يمكن خلال فصل الخريف تغيير الإطارات الصيفية واستبدالها بالإطارات الشتوية لضمان المزيد من التشبث بالطريق.

الإضاءة الجيدة كعنصر للسلامة: يفضل إذا لم تكن هناك حركة مرور قادمة تشغيل الضوء العالي في الظلام. وهذا لا يساعد على إنارة الطريق بشكل أفضل فحسب، بل يجعل السيارة أيضا أكثر وضوحا للمركبات البعيدة.

ويراعى إيقاف تشغيل الضوء العالي في الضباب قبل قدوم سيارة في الاتجاه المقابل حتى لا يصاب قائدها بالإبهار. ويمكن استبدال الضوء العالي بكشافات الضباب. وهنا ينبغي أيضا أن يكون زجاج الكشاف الأمامي خاليا من الاتساخات، وذلك لرؤية أفضل عن طريق الضوء الصادر عنه.

مسافة أمان كافية: ينبغي الحفاظ على مسافة أمان كافية عن المركبة الأمامية للتمكن من التصرف بشكل مناسب عند الضرورة، مع العلم بأن قلة الرؤية تستلزم مسافة أمان أكبر.

وأوضح الخبراء الألمان أن مسافة الأمان تكون نصف قراءة عداد السرعة (على سبيل المثال عندما تكون السرعة 100 كلم/س، فإن مسافة الأمان تكون 50 مترا).