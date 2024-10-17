سكودا كاروك الجديدة تصل إلى الشرق الأوسط

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دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا عن إطلاق سيارتها Karoq الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، في أسواق الشرق الأوسط، نظير سعر يبدأ من 28 ألف دولارا أمريكيا.

مظهر خارجي جريء

وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها Karoq الجديدة تتألق بمظهر خارجي جريء مع تحديثات بارزة، شاملة أضواء LED أمامية كاملة وكذلك مصابيح الضباب، التي أصبحت الآن متوفرة قياسيا، مما يمنح رؤية معزَّزة وحضورا أكثر جاذبية على الطرقات. أما أضواء LED الخلفية الكاملة فتُضفي لمسة راقية على التصميم وتضم أضواء تأشير خلفية ديناميكية وميّزة الاقتراب/المغادَرة المتحرِّكة.

كما توفر سكودا Karoq الجديدة مجموعة من تصاميم العجلات السبيكية بأحجام 17 18 و19 بوصة، بالإضافة إلى 9 ألوان خارجية ملفِتة للأنظار، بما في ذلك لونَي Phoenix Orange وGraphite Grey . وتُكمّل الشكل المحدَّث مصدّات أمامية وخلفية مجدَّدة، وشبكة سداسية جديدة، وجناح انسيابي للسقف، مما يضمن التميّز عبر مظهر جريء وعصري.

مقصورة داخلية فاخرة

وتتمتع سكودا Karoq الجديدة بمقصورة داخلية فاخرة تزخر بالتقنيات المتطورة، الأمر الذي يعزّز التزام الشركة التشيكية بالراحة والابتكار. ويُمكِن تخصيص طرازات فئة Selection بباقة ECO ، التي تُقدِّم أغطية للمقاعد مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها، وهو ما يسلّط الضوء على تركيز سكودا على مفهوم الاستدامة.

أما المقاعد الاختيارية، التي يجري التحكّم بها كهربائيا مع ميّزة دعم أسفل الظهر القابلة للتعديل كهربائيا ومزايا الذاكرة، فقد أصبحت متاحة الآن لمقعد الراكب الأمامي الجانبي، مما يعزّز مستويات الراحة الإجمالية. بدورها، تساهم الديكورات وأغطية المقاعد الجديدة بالارتقاء بالجاذبية الداخلية الحسّية والجمالية معا.

وتلعب التقنيات المتطوّرة دورا محوريا، وذلك مع شاشة عرض رقمية قياسية بحجم 8 بوصات وقمرة قيادة افتراضية (Virtual Cockpit) اختيارية بحجم 10.25 بوصة. ويتميّز نظام المعلومات والترفيه، المتوفر بشاشة عرض حجمها 9.2 بوصة، بوظائف متقدِّمة اختيارية مثل رؤية المنطقة المحيطة (Area View) والمساعَدة بالمقطورة (Trailer Assist)، وهذا يضمن التمتّع بتجربة قيادة سلسة. أما مزايا الإنارة المزاجية، الممتدّة للأبواب الخلفية، وتكييف الهواء ثنائي المناطق، فتعزّز أكثر البيئة الفاخرة داخل المقصورة.

الأداء والكفاءة

تُجهَّز سكودا سيارتها Karoq الجديدة بمحرّك TSI سعة 1.4 لتر يولّد قوّة تبلغ 150 حصانا وعزما قدره 250 نيوتن-متر، مما يوفر جمعا مثاليا بين الأداء والكفاءة. بدورها، تضمن ميّزة الدفع بالعجلات الأمامية ونظام نقل الحركة الأوتوماتيكي من 8 سرعات السيطرة الناعمة والكفاءة باستهلاك الوقود، الأمر الذي يتوافق مع ظروف القيادة المتنوّعة في الشرق الأوسط.

وتتوفر سكودا Karoq الجديدة بفئتَين للتجهيزات هما Selection و Sportline. وتأتي فئة Selection مع عجلات سبيكية حجم 16 بوصة، وأضواء LED أمامية مع مصابيح للضباب، ونظام معلومات وترفيه بشاشة 8 بوصات مع ميّزة العرض النشط للمعلومات (Active Info Display) وخاصّية Smartlink اللاسلكية. كما أنها تشتمل على عدّة خصائص أخرى مثل التحكّم بسرعة الملاحة (Cruise Control)، Keyless GO، التحكّم بمسافة الركن (Park Distance Control) وكاميرا الرؤية الخلفية، وذلك لمزيد من الملاءمة.

من ناحيتها، ترتقي فئة تجهيزات Sportline بالتصميم الديناميكي والراحة في طراز Karoq إلى المستوى التالي، بحيث تُزيد على ما تتمتّع به فئة تجهيزات Selection عجلات سبيكية بحجم 18 بوصة، وباقة تصميمية سوداء، وأضواء LED أمامية كاملة مع ميّزة المساعَدة الديناميكية بالإنارة (Dynamic Light Assist).

وإلى جانب هذا، تأتي Sportline مع خصائص قياسية مثل الدخول بدون مفتاح (Keyless Entry)، ورؤية عُلوية للمنطقة المحيطة بنطاق 360 درجة (Top Area View 360°). .

وفي الداخل، هناك مقاعد رياضية بميّزة دعم أسفل الظهر، وعجلة قيادة متعدِّدة الوظائف مغلَّفة بالجلد، وخاصّية الشحن اللاسلكي للهاتف. ويُمكِن الارتقاء بكلا فئتَي التجهيزات عبر خيارات مختلفة مثل التحكُّم التكيُّفي بسرعة الملاحة، وفتحة سقف بانورامية، ونظام ملاحة مع شاشة بحجم 9.2 بوصة لمزيد من التخصيص.