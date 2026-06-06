بالحجاب.. أول ظهور لزوجة الفنان عصام السقا - صورة

حضر الفنان عصام السقا، حفل زفاف مايا ابنة شقيق الفنان عماد زيادة الذي أقيم بمنطقة الأهرامات وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

عصام السقا مع زوجته بالحجاب

وظهر عصام السقا بصحبة زوجته لأول مرة في مناسبة إجتماعية، وخطفت الأنظار إليها بارتدائها الحجاب.

نجوم الفن في زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

كما شهد حفل الزفاف حضور عدد من الفنانين بينهم المنتج تامر مرسي، عمرو دياب، يسرا، نادية الجندي، باسم سمرة، جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، إدوارد، السيناريست يوسف معاطي، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، راغب علامة، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمد هنيدي، بوسي، إدوارد، ياسر جلال، الإعلامية هالة سرحان.

عصام السقا في علي كلاي وصحاب الأرض

يذكر أن، عصام السقا خاض دراما رمضان 2026 بعملين، حيث جسد شخصية "صفوان" في مسلسل "علي كلاي" مع الفنان أحمد العوضي، وقدم شخصية "أبو سمرة" في مسلسل "صحاب الأرض" الذي تناول معاناة الشعب الفلسطيني.

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