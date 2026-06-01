احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد زوجها الفنان والمنتج هشام جمال، في أجواء رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور مميزة توثق أبرز لحظاتهما مؤخرًا، وتبرز حملها.

ونشرت ليلى مقطع فيديو عبر حسابها الرسيم بموقع "انستجرام"، وووجرهت رسالة مؤثرة لزوجها، عبرت فيها عن سعادتها ببدء مرحلة جديدة في حياتهما.

وكتبت ليلى رسالة لزوجها هشام جمال: "عيد ميلاد سعيد يا حظي الحلو، هذه السنة تبدو مميزة جدًا لأننا نبدأ فصلًا جديدًا جميلًا معًا، وأنا متحمسة جدًا لأراك تصبح الأب الرائع لابنتنا الصغيرة. أعلم بالفعل أنها ستحظى بأفضل أب على الإطلاق! ستنظر إليك بإعجاب وتتعلّم من طيبتك، وقلبك، وطريقة حبك".

وأضافت: "أنت حقًا أجمل شيء حدث في حياتي، وأشكر الله على وجودك كل يوم، شكرًا لأنك تهتم بي، وتدعمني بكل الطرق الممكنة، ولأنك دائمًا تحمل قلبي بكل هذا الحنان".

وتابعت: "كم أنا محظوظة لأنني سأقضي بقية حياتي مع حب مثلك، لا أستطيع الانتظار لكل الذكريات والمغامرات واللحظات الجميلة القادمة بيننا، ومجرد التفكير أننا إن شاء الله سنحتفل بعيد ميلادك العام القادم مع ابنتنا يجعلني أكثر سعادة".

وأتمت: "أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبّر، وأكثر مما تخيلت يومًا أنني قد أحب شخصًا بهذه الدرجة".