نعى مطرب المهرجانات حمو بيكا والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب حمو بيكا "رنة تليفون أبوك دي لوحدها نعمة لازم تحمد ربنا عليها، أنا نفسي أشوف موبايلي بيرن منه تاني وأرد عليه يقولي اتاخرت ليه أو يقولي عامل إيه طمني عليك أو حتى يزعقلي علي أي حاجة، اعرف قيمة أبوك وهو معاك علشان هتندم على كل لحظة ماتمتعتش بيه وبحنيته وباهتمامه وبعصبيته وبحبه، أبوك نوع حب مستحيل مستحيل حد يعرف يديهولك، الله يرحمك يا حبيبي الله يرحمك يا حاج".

وفاة والد حمو بيكا

أعلن حمو بيكا عن وفاة والده يوم السبت الموافق 30 مايو الماضي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وشارك حمو بيكا جمهوره صورة تجمعه بوالده، وعلق قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور.

نجوم الغناء ينعون والد حمو بيكا

نعى عدد كبير من نجوم الغناء والد مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا جمهورهم ومتابعيهم بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، كان أبرزهم الفنان تامر حسني، كما شارك العديد منهم في مراسم الجنازة منهم الفنان أحمد شيبة، الفنان رضا البحراوي والفنان محمود الليثي.

