عبرت المطربة نسمة محجوب عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي جاءتها على مشاركتها في فيلم الست بطولة النجمة منى زكي، وذلك بعد طرحه للجمهور وعرضه على منصة شاهد VIP.

وقالت نسمة في بيان صحفي: سعيدة بوصول عدد كبير من ردود الفعل الإيجابية لي، بعد عرض الفيلم على إحدى المنصات".

مشاركة نسمة محجوب في فيلم الست

وكانت (تراكات) الغناء في فيلم الست تنوعت بين صوت أم كلثوم الحقيقي وصوت نسمة محجوب في بعض المشاهد.

نسمة كانت شاركت جمهورها لقطات من كواليس فيلم الست جمعتها بالنجمة منى زكي، ظهرت وهي تدربها على الأداء الغنائي.

فريق فيلم الست

فيلم الست تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم إلى جانب منى زكي التي تؤدي دور "سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، بينهم: عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.

