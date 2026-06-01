كشفت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت على "فيسبوك"، عن تطورات حالته الصحية، بعد إعلان الصفحة عن تدهور حالته خلال الأيام الماضية.

تطورات الحالة الصحية للفنان سامح صفوت

وعن تطورات حالته الصحية أوضحت الصفحة: "مش قادر أطمنكم، بس كل اللي أقدر أقوله إن الأستاذ سامح صفوت أجرى فحوصات وأشعة وتحاليل مبدئية كشفت عن مشاكل صحية يعانيها وتطلب بعدها إجراء تحاليل وأشعة أكثر تخصصا بناء على نتائجها سيتم تحديد بروتوكول العلاج".

وتابعت الصفحة: "وبالنيابة عن أسرته وعنا مسؤولي الصفحات الرسمية نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكل فرد من جمهوره ومحبيه ومتابعيه للدعاء له في المقام الأول سواء محبيه كفنان أو مقدم برنامج سر الصنعة أو كمحامي مستشار قانوني بالنقض، وأيضا نتوجه بالشكر لكل المواقع الإخبارية التي توجهت له بالدعاء بالشفاء".

وأضافت: "وإن شاء الله سيتم نشر فيديوهات حلقات وريلزات جديدة من برنامج سر الصنعة كانت مسجلة سابقا ولم تعرض حتى يتم ويأذن الله بشفائه، على خير ويعاود نشاطه".

واختتمت الصحفة تعليقها "أمانة عليكم نسألكم الإلحاح في الدعاء له حتى تمر الساعات القادمة على خير .. فإما يستجيب الله بشفائه في الدنيا أو يدخرها له في الآخرة أو يكشف الله بها عنه سوءا".

نجم مسلسل يوميات ونيس يكشف تعرضه لوعكة صحية

كشف الفنان سامح صفوت أحد نجوم مسلسل يوميات ونيس الذي جسد شخصية "عز الدين" أحد أبناء "ونيس" الفنان الكبير محمد صبحي ضمن أحداث المسلسل منذ أيام عن تعرضه لوعكة صحية، أوضح تفاصيلها عبر منشور على حسابه "فيسبوك".

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت: "رجاء يا جماعة الأستاذ سامح صفوت تعبان جدا جدا من بعد صلاة العيد، أطلب منكم الدعاء له بظهر الغيب بالشفاء العاجل وأن يرفع عنه هذه الشدة وهذا البلاء".

وتابع: "أن العبد إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكّل الله به ملكاً يقول آمين ولك بمثله، محبتكم ودعواتكم هي أكبر دافع له لتجاوز هذه المحنة، فدعوة الغريب مستجابة، تذكروه بالدعاء وجمعة مباركة".

