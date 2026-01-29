تعرض والدة أحمد حلمي لأزمة صحية

كشفت الدكتورة سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، عن تعرض والدتهما لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت سالي حلمي: "أنا مدينة لآخر أنفاسي لأمي، أدعو الله أن يشفيها شفاءً لا يغادر سقمًا".

وأضافت: "بحق ما أوصاني بها أحبها، وأشهد الله على حبي لها، وأدعوك يا رب ألا أموت إلا على برها، كنت أعرف جيدًا فضل الأم، وأن الله أوصى بها، لكنني لم أكن أعرف حق المعرفة حتى الآن لماذا أوصى الله بها وبكل أم، فضلك يا أمي لا ولن يكون في التسعة أشهر حمل وألم وتربية وجهد وتعب وسهر ومعاناة فقط".

وتابعت: "فضلك يا أمي في أنفاسك التي تشبع أذني وتطمئنني أنكِ موجودة، حتى وإن ملأها الكِبر، فهي أنفاس دافئة تُريح قلبي، وفضلك في دفء كلماتك التي أسمعها حتى وإن تلعثمت مع كبر عمرك، أدعوك يا رب ألا تحرمني منها، وارزقني برها طوال حياتها وحياتي".

يُذكر أن النجم أحمد حلمي يخوض موسم رمضان 2026 من خلال بطولة المسلسل الإذاعي "سنة أولى جواز"، المقرر إذاعته عبر إذاعات راديو النيل.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، عماد رشاد، عارفة عبد الرسول، ليلى عز العرب، جيلان علاء، وبكري خالد، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد نادر، وإنتاج شركة راديو النيل للإنتاج الإعلامي.

اقرأ أيضًا:

عصام عمر يروج للحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل "بطل العالم"

للعام الثاني تظهر بالحجاب.. 15 صورة لـ هدى المفتي في مسلسلات "80 باكو" و"سوا سوا"

نادية الجندي تشارك متابعيها على السوشيال ميديا صورة نادرة