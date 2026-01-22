خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون

خضع الفنان عبد العزيز مخيون لعملية جراحية بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لموقع "مصراوي" أن حالته مستقرة، وسيغادر المستشفى فور تحسن حالته الصحية، مؤكدًا أنه حاليًا تحت الرعاية الطبية.

يذكر أن الفنان عبد العزيز مخيون ينتظر عرض مسلسله الجديد "فراج"، الذي سيشارك به في موسم دراما رمضان 2026، والعمل من بطولة عمرو سعد، حاتم صلاح، تارا عماد، وجهاد حسام الدين.

اقرأ أيضًا:

"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى