خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون

كتب : سهيلة أسامة

01:55 م 22/01/2026

عبد العزيز مخيون

خضع الفنان عبد العزيز مخيون لعملية جراحية بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لموقع "مصراوي" أن حالته مستقرة، وسيغادر المستشفى فور تحسن حالته الصحية، مؤكدًا أنه حاليًا تحت الرعاية الطبية.

يذكر أن الفنان عبد العزيز مخيون ينتظر عرض مسلسله الجديد "فراج"، الذي سيشارك به في موسم دراما رمضان 2026، والعمل من بطولة عمرو سعد، حاتم صلاح، تارا عماد، وجهاد حسام الدين.

