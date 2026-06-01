كشفت الفنانة إنجي المقدم عن استمتاعها بعطلتها الصيفية في روما، ونشرت صورا من كواليس رحلتها عبر حسابها على "إنستجرام".

ظهرت إنجي المقدم مرتدية فستانا أنيقا وهي تتجول وسط عدد من المعالم الأثرية هناك، والتقطت العديد من الصور التذكارية، التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات إنجي المقدم في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات الفنانة إنجي المقدم بمسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق حول "موناليزا" التي تدخل في عدد من الأزمات العائلية بين زوج يساومها وعائلة تتربص بها، لتخرج من تجربة زواج فاشلة وسط عواصف المجتمع وأوجاع الانفصال.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

أعمال تنتظر عرضها إنجي المقدم قريبا

تشارك إنجي المقدم ببطولة مسلسل "قلب شمس" وسط كوكبة من النجوم، منهم النجمة يسرا والمخرج محمد سامي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة والمؤثرة التي يواجهها الأفراد في المجتمع المصري.

