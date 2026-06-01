أعلن بيت الزكاة والصدقات بدء صرف أعانة شهر يونيو للمستحقين بجميع المحافظات اليوم الاثنين، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات، ورئيس مجلس الأمناء.

بدء صرف إعانة يونيو للمستحقين من بيت الزكاة

وأكد بيت الزكاة والصدقات، في بيان أصدره اليوم، التزامه وحرصه على صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية، أول كل شهر عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص البيت على توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح بيت الزكاة أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج "سند" الذي يهدف إلى تقديم دعم نقدي شهري للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، ويعد أحد البرامج التنموية التي ينفذها البيت لتعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة أعباء المعيشة.

وأشار بيت الزكاة والصدقات إلى أن البرنامج يستهدف دعم آلاف الأسر المستحقة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوسع في برامج الدعم والرعاية الاجتماعية والوصول بالمساندة إلى مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية.