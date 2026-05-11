تحدث الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة في حوار تليفزيوني قديم ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، والذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الاثنين 11 مايو عن عمر يناهز 92 عاما، عن خجله وندمه على المشاركة في فيلم بئر الحرمان بطولة سندريلا الشاشة العربية النجمة الراحلة سعاد حسني.

عبدالرحمن أبو زهرة يتحدث عن مشاركته في فيلم بئر الحرمان

وقال عبدالرحمن "عملت بئر الحرمان مع سعاد حسني وليا حادثة تسمحلي أشرحهالك كان مع المخرج كمال الشيخ، وندهولي آجي لقيت الدور مفيهوش حاجة، آجي أبوس سعاد حسني وأحضنها وأمشي وتاني يوم نفس الحكاية، وبعدين تالت يوم نفس الحكاية، وبقولها هو انتي اسمك إيه في الفيلم".

وتابع "وعلى فكرة بئر الحرمان أخدت المدام نشوفه، وخرجنا من الفيلم وكانت حامل فالطلق اشتغل وولدت من المنظر، كنت غبي قوي بس فرحان إني بمثل في السينما، وخدتها معايا وده كان خطأ شديد إني أخد مراتي معايا الفيلم ده، وولدت يومها جابت سحر".

نجل عبدالرحمن أبو زهرة: بتكسف من فيلم بئر الحرمان

وعبر عن خجله من الفيلم، قائلا "بتكسف من الفيلم ده بعد ما كبرت بس حظي النحس إن أحفادي الأربعة قاعدين بيتفرجوا بصيت لقيت بئر الحرمان، أنا اتكسفت يقوم الأربعة يقولوا (أيوة يا عُبد)، رديت إخرس يا ولد، يا قليل الأدب، ودلوقتي بخجل من الحاجات دي".

كان الفنان أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، أعلن خبر وفاة والده، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، إن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف، مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

