رحلت عن عالمنا الإعلامية منى هلال، من الوجوه البارزة في التليفزيون المصري، وذلك أمس السبت الموافق 4 أبريل.

وأعلنت شقيقتها إيمان خبر الوفاة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكلُّ شيءٍ عنده بأجلٍ مُسمّى، ولا نقول إلا ما يُرضي الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقكِ لمحزونون".



وتابعت: "انتقلت إلى رحمة الله شقيقتي الحبيبة، الإعلامية الكبيرة/ منى هلال، المذيعة بالتليفزيون المصري، اقتصر العزاء على المقابر".

مسيرتها الفنية

وتعد منى هلال من أبرز مذيعات التليفزيون المصري، قدمت عددًا من البرامج، من أشهرها "كنوز مسرحية"، الذي اهتم بالمسرح وعرض الأعمال المسرحية القديمة، كما شاركت في بعض الأعمال الفنية، وهي مسلسلات "حكايات هو وهي" بطولة سعاد حسني وأحمد زكي، و"حتى لا يختنق الحب"، و"زهرة في الأرض البور".

قصة زواجها من محرم فؤاد

تزوجت الإعلامية منى هلال من الفنان محرم فؤاد، وتعد هذه الزيجة الأخيرة له، وظلت معه حتى وفاته في يونيو عام 2002.

