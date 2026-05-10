تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجمهور النجمة سعاد حسني مجموعة صور نادرة للسندريلا، داخل منزلها.

صورة نادرة لـ سعاد حسني

الصور تظهر فيها النجمة سعاد حسني داخل منزلها بالزمالك، ومنها صورة وهي تدخن الشيشة وأخرى وهي تجلس في "البلكونة"، كما تظهر في صورة بصحبة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

أبرز أعمال السندريلا سعاد حسني

ومن أبرز أعمال النجمة الراحلة سعاد حسني "خلي بالك من زوزو"، "القاهرة ٣٠"، "الثلاثة يحبونها"، "حكاية جواز"، "غريب في بيتي"، "غروب وشروق"، "صغيرة على الحب"، "أميرة حبي أنا"، "موعد على العشاء"، "حب في الزنزانة".

آخر أعمال سعاد حسني

وكان آخر أعمال السندريلا سعاد حسني فيلم "الراعي والنساء"، الذي عرض عام 1991، لتقرر بعدها السفر لبريطانيا حتى وفاتها عام 2001.

