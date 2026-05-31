حلت الفنانة مي عز الدين ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، مساء اليوم الأحد، لتكشف تفاصيل أول لقاء جمعها بزوجها.

كشفت مي أنها من الأشخاص الذين يفضلون الابتعاد عن التجمعات والفعاليات العامة، لكنها حرصت على حضور حفل لعمر خيرت بدافع حبها لسماع الموسيقى ورؤيتها له وهو يعزف على الحقيقة، متابعة: "قلت لنفسي ما تروحي تفكي وتغيري جو وتسمعي مزيكا حلوة وتشوفي ناس وعشاء حلو، وعادي لو روحت بفستان أسود مفيش حاجة صاخبة يعني".

بكاء مي عز الدين

وصفت مي اللقاء بأنه كان مرتباً من "القدر"، مرادفة: "رحت الحفلة، اتقابلنا في الايفنت، احمد هو كان قاعد جنبي على الترابيزة بس أنا مش عارفة هو مين، بعدين اتعرفنا واتكلمنا شوية وبعدين استاذ عمر خيرت عزف لحن أغنية عارفة للمطرب علي الحجار وأنا كنت بحب الأغنية دي أوي وبسمعها مع أمي كتير".

وتابعت: "وقتها انهارت من البكاء والعياط ومعرفتش اتماسك، واللي حواليا يهدوني ومعلش وفي إية اللي حصل وحاولت أهدى على قد ما قدر، أحمد لقيته بيديني مناديل وقالي فيه حاجة طيب ما تعيطش ومضايقة ليية وبقوله شكرا ربنا يخليك".

وأكملت: "بعدين فوقت عشان أشكره احنا في في نفس الوقت بقالنا ساعة بنتكلم، وأنا ماسكة المناديل بقوله هو أنت مين".

آخر ظهور لـ مي عز الدين

وكان آخر ظهور للفنانة مي عز الدين برفقة زوجها أحمد تيمور، أثناء تواجدهما بأحد الأماكن الترفيهية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وحرص الثنائي على التقاط عدد من الصور التذكارية وسط أجواء مرحة، فيما علق أحمد تيمور قائلا: "أنا هنا لأجعلكي تستمتعين بالحياة قدر الإمكان يا أميرتي".

