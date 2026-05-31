"بطني كبرت جدًا".. مي عز الدين تكشف تفاصيل إجرائها عملية بالمنظار (فيديو)

كتب : معتز عباس

11:32 م 31/05/2026

مي عز الدين

كشفت الفنانة مي عز الدين، تفاصيل تعرضها لأزمة صحية وإصابتها بحالة تسمم في المعدة وخضوعها لعملية جراحية طارئة.

عملية جراحية في الأمعاء

وأضافت مي في لقاء عبر برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد :"في فيروس جالي في المعدة وتسبب في حدوث صديد ووصلت لحالة تسمم"، "متابعة: "الأمعاء مسكت في بعض ومبقتش أهضم الأكل كويس، وبطني كبرت جدا وبتوجعني وروحت للمستشفى".

وأكملت: "عملت عملية بالمنظار وتم شفط الصديد من المعدة وشلت كمان الزائدة، والحمد لله ربنا كريم وبيحبني وكنت بروح وعدت على خير".

مسلسل مي عز الدين الجديد

يذكر أن، مي عز الدين، خاضت دراما رمضان 2026 بمسلسل "قبل وبعد" ويشاركها البطولة هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، ريم البارودي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل.

مي عز الدين حالة تسمم عملية جراحية

