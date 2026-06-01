تامر حسني يعزي حمو بيكا في وفاة والده ويطلب الدعاء له

كتب : نوران أسامة

11:56 ص 01/06/2026

تامر حسني

نعى الفنان تامر حسني والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الذي رحل عن عالمنا السبت الماضي بمحافظة الإسكندرية.

ونشر تامر حسني، صورة لحمو بيكا من عزاء والده، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "البقاء والدوام لله.. الله يرحم والدك يا حبيبي يا حمو.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

وفاة والد حمو بيكا

وكان حمو بيكا أعلن وفاة والده عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث رحل عن عالمنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

حمو بيكا يتلقى عزاء والده

وشهد عزاء والد حمو بيكا حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين، إلى جانب عدد من زملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندته.

وبدت على حمو بيكا علامات الحزن والتأثر الشديد خلال استقباله المعزين، وسط حالة من الدعم والمواساة من الحضور.

تامر حسني حمو بيكا عيد الأضحى

