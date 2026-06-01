إعلان

بعد إشادة تركي آل الشيخ.. فيلم "أسد" لـ محمد رمضان يتصدر تريند جوجل

كتب : مصطفى حمزة

11:14 ص 01/06/2026

تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر فيلم "أسد" بطولة النجم محمد رمضان، قوائم الأكثر بحثًا عبر محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب تأكيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن صندوق الأفلام "Big Time" استثمر في الفيلم بنسبة 30%.

وقام تركي آل الشيخ بنشر صورة بوستر الفيلم، التي يتصدرها محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "فيلم أسد جميل وتقدم كبير في النوعية دي من الأفلام، النجم محمد رمضان ممثل كبير وفي المستقبل لو حصل تعاون في مسلسلات وأفلام أتوقع لها نجاح كبير".

تفاصيل دعم فيلم "أسد"


وأوضح رئيس هيئة الترفيه: "على فكرة صندوق الأفلام مستثمر 30% من الفيلم يعني شركاء".

من جانبه، حرص الفنان محمد رمضان على إعادة نشر تعليق تركي آل الشيخ عبر صفحته، وعلق كاتبًا: "حبيبي يا أبو ناصر مبروك نجاح 7dogs، وكل اللي اتقال إشاعات.. أسد و7dogs أخوات".

أبطال وصناع فيلم "أسد"


يذكر أن فيلم "أسد" من تأليف شيرين دياب ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، صدقي صخر، علي قاسم، أحمد داش، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، إلى جانب نجوم السودان: محمود ميسرة السراج، إسلام مبارك، نزار جمعة، مصطفى شحاتة، وإيمان يوسف.

download

أقرا ايضا
آخرهم سامح صفوت وفيفي عبده.. نجوم الفن في المستشفى

"الأسود يليق بكِ".. 15 صورة لـ يارا السكري بإطلالات سوداء ساحرة

محمد رمضان تركي آل الشيخ فيلم أسد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مصر تشدد على سرعة الإفراج عن البحارة المختطفين قبالة سواحل الصومال
شئون عربية و دولية

مصر تشدد على سرعة الإفراج عن البحارة المختطفين قبالة سواحل الصومال
بعد تصريحاتها في"صاحبة السعادة".. مي عزالدين تتصدر التريند
زووم

بعد تصريحاتها في"صاحبة السعادة".. مي عزالدين تتصدر التريند

الدكتور أسامة قابيل: الجدل حول حج المشاهير انشغال بالناس وتركٌ لإصلاح النفس
متنوعة

الدكتور أسامة قابيل: الجدل حول حج المشاهير انشغال بالناس وتركٌ لإصلاح النفس
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
"الأزمات تلاحق الأبيض".. إبراهيما نداي يرفض طلب الزمالك بشأن مستحقاته
رياضة محلية

"الأزمات تلاحق الأبيض".. إبراهيما نداي يرفض طلب الزمالك بشأن مستحقاته

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد