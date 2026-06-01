تصدر فيلم "أسد" بطولة النجم محمد رمضان، قوائم الأكثر بحثًا عبر محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب تأكيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن صندوق الأفلام "Big Time" استثمر في الفيلم بنسبة 30%.

وقام تركي آل الشيخ بنشر صورة بوستر الفيلم، التي يتصدرها محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "فيلم أسد جميل وتقدم كبير في النوعية دي من الأفلام، النجم محمد رمضان ممثل كبير وفي المستقبل لو حصل تعاون في مسلسلات وأفلام أتوقع لها نجاح كبير".

تفاصيل دعم فيلم "أسد"



وأوضح رئيس هيئة الترفيه: "على فكرة صندوق الأفلام مستثمر 30% من الفيلم يعني شركاء".

من جانبه، حرص الفنان محمد رمضان على إعادة نشر تعليق تركي آل الشيخ عبر صفحته، وعلق كاتبًا: "حبيبي يا أبو ناصر مبروك نجاح 7dogs، وكل اللي اتقال إشاعات.. أسد و7dogs أخوات".

أبطال وصناع فيلم "أسد"



يذكر أن فيلم "أسد" من تأليف شيرين دياب ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، صدقي صخر، علي قاسم، أحمد داش، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، إلى جانب نجوم السودان: محمود ميسرة السراج، إسلام مبارك، نزار جمعة، مصطفى شحاتة، وإيمان يوسف.

