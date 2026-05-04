رحل المطرب هاني شاكر عن عالمنا، أمس الأحد، في أحد مستشفيات فرنسا بعد أزمة صحية، تاركاً وراءه مشاريع فنية عديدة.

وكان هاني شاكر قد أعلن عن أكثر من تجربة فنية على مدار السنوات الماضية، وصفها بـ "المفاجآت"، قبل توقفها وغموض موقف بعضها، وفي التقرير التالي نرصد أبرزها:

عودة إلى التمثيل



صرح هاني شاكر في عام 2022، عن استعداده للعودة إلى التمثيل من جديد بعد فترة غياب طويلة ناهزت الـ 30 عاماً، وأوضح أن العمل من تأليف السيناريست أيمن سلامة، ويؤدي فيه شخصية رجل أعمال وليس مطرباً، وإن كان سيقدم بعض الأغاني ضمن السياق الدرامي.

وأعرب المطرب الراحل عن أمنيته في تقديم المسلسل عام 2024، مؤكداً أنه فضل العودة للتمثيل من خلال الدراما التلفزيونية بدلاً من السينما.

هاني شاكر ممثلاً



بدأ هاني شاكر رحلته الفنية مع التمثيل وهو لا يزال طفلاً، من خلال تجسيد دور "سيد درويش" في صغره، كما شارك في بطولة أفلام: "عندما يغني الحب"، "عايشين للحب"، "هذا أحبه وهذا أريده"، و"المصباح السحري".

وقدم الراحل 3 مسلسلات هي: "الناس يضربون عنتر"، "يوميات مدرسة"، و"عيون لا ترى الحب"، كما شارك في فوازير "الخاطبة" أمام الفنانة نيللي، وقدم مسرحية بعنوان "سندريلا والمداح".

دويتو مع سميرة سعيد



كشف هاني شاكر سابقاً عن تحضيره لأغنية وصفها بالمفاجأة، تجمع بينه وبين الفنانة سميرة سعيد. وقال في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "إن شاء الله بحضّر مفاجأة قريب جداً هتنزل، دويتو مع الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، هي حبيبة الدنيا كلها، وصوت رائع، وأنا بحترمها جداً".

"مبقتش أنام"



قبل بداية أزمته الصحية في مارس الماضي، شرع الراحل هاني شاكر في الإعداد لطرح أغنية جديدة بعنوان "مبقتش أنام"، من كلمات الشاعرة هالة علي الزيات، وألحان أحمد زعيم.

وكان من المقرر طرح الأغنية في موسم عيد الفطر بعد انتهائه من تسجيلها في استوديو المهندس ماهر عصام، إلا أن المشروع توقف أيضاً.

جنازة هاني شاكر



يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أعلنت إقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحل هاني شاكر، يوم الأربعاء الموافق 6 مايو عقب صلاة الظهر بمسجد "أبو شقة" ببالم هيلز، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات. ويقام العزاء يوم الخميس الموافق 7 مايو، عقب صلاة المغرب في المسجد نفسه.

